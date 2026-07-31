Carcare, obbligo di pulizia per terreni, corsi d’acqua e strade: il Comune ordina la manutenzione ai proprietari

Il Comune di Carcare richiama i proprietari dei terreni alla manutenzione delle aree private confinanti con corsi d’acqua e strade pubbliche.

Con due ordinanze firmate dal sindaco Rodolfo Mirri, l’amministrazione ha stabilito una serie di interventi obbligatori per prevenire situazioni di pericolo e garantire una maggiore sicurezza sul territorio.

Il primo provvedimento riguarda le fasce di rispetto lungo rii, fossi e corsi d’acqua. I proprietari, possessori o conduttori dei terreni interessati dovranno provvedere entro 60 giorni alla pulizia delle aree, alla rimozione della vegetazione e a tutti gli interventi necessari per evitare ostacoli al regolare deflusso delle acque e ridurre il rischio idraulico e idrogeologico.

L’ordinanza richiama anche le indicazioni della Prefettura di Savona sulla necessità di una corretta manutenzione degli alvei e delle zone vicine ai corsi d’acqua, soprattutto in vista della stagione autunnale e invernale, caratterizzata da possibili fenomeni intensi di pioggia, neve e gelo.

Un secondo provvedimento riguarda invece i terreni confinanti con strade pubbliche e vicinali ad uso pubblico. Anche in questo caso i proprietari avranno 60 giorni di tempo per intervenire.

Tra gli obblighi previsti ci sono il taglio dei rami che sporgono sulla carreggiata, la potatura di siepi, arbusti e rovi, lo sfalcio dell’erba che limita la visibilità o crea intralcio alla circolazione, oltre alla rimozione di materiale vegetale o terroso caduto sulla strada.

Dovranno inoltre essere eliminati eventuali alberi instabili o pericolosi presenti lungo i margini stradali e sistemate situazioni di dissesto delle scarpate o problemi legati alla regimazione delle acque meteoriche.

Il Comune ricorda che, in caso di mancato rispetto delle disposizioni, potrà intervenire direttamente eseguendo i lavori necessari con spese a carico degli inadempienti, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.

Nei casi più gravi, qualora la mancata manutenzione provochi danni a persone, animali o cose, potranno essere valutate ulteriori responsabilità.