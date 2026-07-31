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#shoppingexperience | 31 luglio 2026, 11:44

Shopping, benessere e mare: una giornata diversa al Molo 8.44

Dai saldi al fitness alla cura del corpo. Il centro commerciale di Vado Ligure propone un'offerta completa per trasformare la giornata in un'esperienza di svago per tutta la famiglia

Shopping, benessere e mare: una giornata diversa al Molo 8.44

A pochi passi dal mare, il Molo 8.44 di Vado Ligure è il luogo ideale per trascorrere una giornata diversa, alternando shopping, movimento e tempo libero. 

Durante l’estate il centro propone numerose occasioni nei propri negozi, con saldi e promozioni dedicate alla moda, allo sport, alla casa, alla cura della persona e agli acquisti quotidiani. Un’offerta ampia, pensata per chi vuole concedersi qualche ora di shopping senza rinunciare al piacere di vivere il territorio e la stagione estiva.

Il sabato mattina, inoltre, il primo piano del Molo 8.44 ospita lezioni gratuite di fitness e ginnastica posturale all’aperto, organizzate in collaborazione con “Il Giardino dei Sogni”.

Gli incontri iniziano alle ore 9 e le attività combinano esercizi di rinforzo muscolare, mobilità, stretching e allenamento funzionale, con proposte adatte a diversi livelli di preparazione.

Un modo semplice per iniziare il weekend con energia, dedicarsi al proprio benessere e poi proseguire la giornata tra negozi, servizi e una passeggiata sul mare.

L’ingresso alle lezioni è libero e gratuito. In caso di maltempo, eventuali variazioni o annullamenti vengono comunicati attraverso i canali social del centro.

Tra shopping, attività all’aria aperta e vicinanza alla costa, il Molo 8.44 offre così un’occasione in più per vivere l’estate in modo piacevole e completo, trasformando una normale giornata di acquisti in un momento da condividere con amici o famiglia.

I.P.

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