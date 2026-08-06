Alassio, dall'8 al 23 agosto la mostra i “Viaggi della Mia Anima” di Sandrine Charraut

Dall'8 al 23 agosto l’Associazione Vecchia Alassio ospita presso la Sala Carletti, in via XX Settembre, la mostra personale “Viaggi della Mia Anima” dell’artista francese Sandrine Charraut. Realizzata con il patrocinio dell'Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio, l'esposizione verrà inaugurata venerdì 7 agosto alle ore 18 alla presenza dell’artista. Ingresso libero.

In questa mostra, oltre venti opere raccontano come i luoghi attraversati continuino a vivere nella memoria, trasformandosi in immagini interiori fatte di luce, colore e ricordi.

Per Sandrine Charraut ogni luogo attraversato diventa parte di una geografia intima. Le esperienze vissute durante i suoi viaggi in Europa e nel mondo si sedimentano nella memoria e riemergono sulla tela sotto forma di atmosfere, volti e paesaggi immaginari.

La mostra riunisce due progetti. “Viaggi della Mia Anima” presenta una serie di ritratti simbolici. Ogni dipinto nasce dall’incontro tra frammenti di paesaggi e incontri raccolti durante le esperienze vissute durante i suoi viaggi in Europa e nel mondo. Attraverso un linguaggio astratto-realistico fatto di strati, texture e colore, l’artista esplora ciò che rimane dentro di noi dopo un incontro o un’esperienza.

“Luce di Alassio” è dedicato al paesaggio della città: il mare, e l’isola Gallinara come punto di riferimento visivo e emotivo. In alcune opere, volti appena accennati emergono dalla superficie marina, come ricordi che affiorano osservando lo stesso orizzonte.

“Ogni viaggio ci cambia – sottolinea Sandrine Charraut - Anche quando un luogo scompare dai nostri occhi, continua a vivere dentro di noi sotto forma di ricordi ed emozioni che ci trasformano. È proprio questo spazio invisibile che cerco di dipingere”.