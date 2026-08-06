Albenga, porto rifugio della Gallinara, approvato il nuovo regolamento. Tomatis: "Un patrimonio da rendere fruibile"

La Giunta Comunale di Albenga ha approvato un atto di indirizzo che, oltre a definire criteri, procedure e tempistiche per il rinnovo e l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime a finalità sociale, ricreativa e sportiva (Lega Navale e Circolo Nautico) e avvia il percorso per la predisposizione del nuovo regolamento di utilizzo del porto rifugio dell'Isola Gallinara.

L'Amministrazione ha, infatti, dato mandato agli Uffici di elaborare il regolamento che disciplinerà: le modalità di accesso dei proprietari all'isola; l'utilizzo delle banchine; i criteri per i futuri affidamenti; i contributi tecnici degli enti competenti; le modalità di pubblicazione e trasparenza degli atti.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Per quanto riguarda il regolamento per l'utilizzo del porto rifugio dell'Isola Gallinara, l'indirizzo dell'Amministrazione è stato favorire una fruizione pubblica di questo straordinario patrimonio, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela. In questi anni, insieme al consigliere delegato Giorgio Cangiano, abbiamo lavorato affinché l'Isola Gallinara diventasse sempre più accessibile ai cittadini. Un passaggio fondamentale è stato l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su Villa Diana. Da quel momento si è avviato il lungo percorso per l’acquisizione di tutta l’isola e per la valorizzazione della stessa. Un bene di così eccezionale valore ambientale, naturalistico, paesaggistico e storico deve poter essere conosciuto e vissuto dalla collettività. Basti pensare che proprio nelle acque della Gallinara, grazie al professor Nino Lamboglia e alla scoperta del celebre relitto romano, è nata l'archeologia subacquea italiana. Naturalmente, l’accesso all’Isola dovrà avvenire in modo regolamentato, contingentato e nel pieno rispetto della conservazione di questo che è un luogo unico. Anche questo atto di indirizzo, che porterà all'approvazione del regolamento per l'utilizzo del porto rifugio, si inserisce pienamente in questo percorso: valorizzare e rendere fruibile un patrimonio pubblico, coniugando accessibilità, tutela e sostenibilità”.