Vado Ligure, nuova scuola Peterlin pronta per l'avvio dell'anno scolastico. Gilardi: "Struttura moderna e all’avanguardia"

Sono ormai giunti alle battute finali i lavori per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado “Peterlin”. Attualmente sono in corso le ultime lavorazioni di completamento e sono già iniziate le operazioni di allestimento e il trasferimento di arredi e attrezzature.

Le maestranze continueranno a lavorare durante tutta l’estate per concludere i lavori entro l’inizio del nuovo anno scolastico.

“La costruzione di una nuova scuola – spiega il sindaco di Vado Ligure, Fabio Gilardi – rappresenta uno degli interventi pubblici più complessi che un'Amministrazione possa affrontare. È un progetto che ha richiesto programmazione e il rispetto di tempistiche molto stringenti, legate ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha sostenuto gran parte dell'investimento. Per un Comune delle nostre dimensioni sarebbe stato estremamente difficile reperire autonomamente risorse di questa entità. La priorità è consegnare ai nostri ragazzi una scuola nuova, moderna, sicura, efficiente e all'avanguardia. Oggi siamo vicini a raggiungere un obiettivo importante per tutta la comunità”.

In questo percorso rientra anche la demolizione della vecchia scuola di via XXV Aprile. “Si tratta certamente di un momento significativo, anche dal punto di vista emotivo, ma necessario: l'edificio non rispondeva più agli standard richiesti sotto molteplici aspetti e la sua demolizione era parte integrante del progetto finanziato dal PNRR. Il progetto rappresenta una vera trasformazione urbana. Lo spostamento della scuola consente infatti di ripensare l'intera area, migliorando la funzionalità degli spazi pubblici e creando nuove opportunità per la città”.

La liberazione dell'area consentirà di dare avvio ai successivi interventi già programmati dall'Amministrazione: “La nuova scuola – ricorda il sindaco – rappresenta il primo tassello di un più ampio progetto di rigenerazione urbana che comprenderà il futuro Polo della Cultura, il nuovo parcheggio multipiano, il nuovo asilo nido – anch'esso in fase di ultimazione grazie ai finanziamenti del PNRR – la nuova viabilità e la riqualificazione complessiva di quest'area strategica della città, che sarà accompagnata da ulteriori investimenti, migliorandone l'accessibilità, i servizi e la qualità degli spazi pubblici”.

“Trasformare una città e renderla più accogliente, funzionale e sicura richiede tempo, programmazione e investimenti – conclude Gilardi –. Siamo consapevoli che i cantieri comportino inevitabilmente alcuni disagi per cittadini, residenti e attività economiche, ma sono disagi temporanei che rappresentano un investimento sul futuro della nostra comunità. Oggi Vado Ligure sta cambiando volto attraverso opere concrete che migliorano la qualità della vita, rafforzano i servizi pubblici e creano le condizioni per uno sviluppo sociale, culturale ed economico sempre più solido. È una sfida impegnativa, ma è la direzione che abbiamo scelto di perseguire con determinazione, guardando al futuro della nostra città e delle nuove generazioni”.