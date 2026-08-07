Albisola Superiore, litiga in strada con la moglie: arrestato 34enne peruviano ricercato dall'Interpol

I Carabinieri della Compagnia di Savona hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto spiccato dalla Divisione Interpol del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, scaturito da un ordine di cattura emesso dalla Corte Superiore di Giustizia di Lima, nei confronti di un 34enne peruviano.
I militari sono intervenuti ad Albisola Superiore, allertati a seguito di una chiamata al 112 da parte di alcuni residenti che avevano notato il soggetto in questione litigare animatamente con una donna (risultata poi essere la moglie) in una via pubblica.
Identificate le due persone ed effettuate le verifiche del caso, è emerso il provvedimento, contestualmente notificato, a carico dell’uomo e relativo ad un procedimento pendente in Perù dal 2016 per lesioni personali aggravate.
Il 34enne è stato quindi trasferito nel carcere di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.