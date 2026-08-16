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Sport | 16 agosto 2026, 20:35

Manuel Torello vola agli Europei di BMX Freestyle: il rider di Vado Ligure convocato in Nazionale

Il diciottenne della Polisportiva Quiliano Bike Speed Wheell sarà a Darmstadt, in Germania, dal 21 al 23 agosto per il campionato Europeo assoluto

Manuel Torello, rider vadese classe 2008, parteciperà al campionato Europeo assoluto di BMX Freestyle in programma a Darmstadt, in Germania, dal 21 al 23 agosto 2026.

Portacolori della Polisportiva Quiliano Bike Speed Wheell e allenato da Alessandro Barbero, il giovane atleta è stato convocato dalla Nazionale italiana: un riconoscimento prestigioso, arrivato al termine di un percorso fatto di impegno, talento e costanza che gli è valso la maglia azzurra e la fiducia dei tecnici federali.

Per tre giorni Torello rappresenterà l'Italia e i colori della Liguria sul palcoscenico continentale, confrontandosi con i migliori atleti europei della disciplina. 

Redazione

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