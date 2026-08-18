L’Ensemble MusAntica porta il Barocco veneziano in tour in Francia

Dopo il grande successo ottenuto al 60° Festival Teatrale di Borgio Verezzi con lo spettacolo "Rosso Veneziano. Goldoni vs Vivaldi", andato in scena con l'attore Maximilian Nisi e i testi di Mauro Canova, e i numerosi concerti eseguiti durante il periodo estivo, l'Ensemble MusAntica sarà in viaggio in Francia dal 22 al 24 agosto 2026 per una serie di concerti dal titolo "Concerto italiano. Il Barocco veneziano".

Le musiche di Vivaldi, Albinoni e Tessarini rievocheranno le atmosfere di un'epoca di grande bellezza artistica. I concerti per archi di Vivaldi, l'Opera 10 per flauto e archi, La Stravaganza di Tessarini e il concerto per flauto di Albinoni accompagneranno un tour dedicato alla meraviglia artistica italiana.

L'Ensemble MusAntica è formato da sei musicisti liguri che si dedicano all'esecuzione del repertorio barocco con freschezza ed energia, facendo risplendere i colori e i contrasti propri della grande scuola veneziana. Marco Bortoletti al flauto, Fabio Biale ed Edoardo Berta al violino, Angela Ferrando alla viola, Margherita Abrate al violoncello e William Vivino al clavicembalo porteranno il pubblico in un avvincente viaggio nella musica e nelle atmosfere della Venezia barocca.

Il tour francese inizierà il 22 agosto 2026 alle ore 18 nell'Église de Saint-Didier, a Saint-Didier, nel Vaucluse, per proseguire il 23 agosto alle ore 17 al Bachstock Festival, nella Chapelle Saint-Didier ad Alboussière, in Ardèche, e terminare con l'ultimo concerto il 24 agosto alle ore 18 nel Temple de Lacoste, nella splendida regione del Luberon.

Un viaggio che unirà la meraviglia della musica barocca italiana alla bellezza dei paesaggi francesi.