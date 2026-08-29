Tragedia in Trentino, martedì 1 settembre l'ultimo saluto al 30enne Marco Pagliarino

Verrà celebrato martedì 1 settembre alle 15.00 nella sala del commiato del tempio crematorio di Zinola l'ultimo commosso saluto a Marco Pagliarino.

Il 30enne di Valleggia, frazione di Quiliano, appassionato di moto, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale in Trentino.

Il motociclista secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua Ducati mentre percorreva la strada provinciale 64 tra Fai della Paganella e Mezzolombardo colpendo poi una roccia.

Immediata era scattata la chiamata dei soccorsi da parte dei tre amici che erano in vacanza con lui e stavano percorrendo le strade trentine.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo, il 118 e la polizia locale.

Da Trento si era alzato in volo l'elicottero, atterrato poi in piazzola a Fai della Paganella. Purtroppo erano risultati vani i tentativi di salvare il giovane che avrebbe compiuto 31 anni il prossimo 4 settembre. Per lui non c'era più nulla da fare.

Il mezzo è stato posto sotto sequestro.

Operaio, per anni aveva lavorato anche all'EniLive Station 1351 di Piazzale Amburgo nel quartiere di Legino a Savona.

"Con grande rammarico per la notizia pervenutaci, ci stringiamo al dolore della famiglia per la perdita del nostro amico ed ex collaboratore Marco Pagliarino. Le nostre più sentite condoglianze. Ciao Paglia" scrivono dallo staff del Café e Wash leginese.

Lascia la mamma Daniela, il papà Luca, il fratello Diego con Silvia, la nonna Anna, la zia Donatella con Alessandro, i cugini Sara e Davide e tutti i parenti e amici.