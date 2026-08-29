Savona, due cittadini irregolari fermati dalla Polizia: avviate le procedure di espulsione

Prosegue l'attività della Polizia di Stato sul territorio savonese per il contrasto all'immigrazione irregolare e per la verifica della posizione dei cittadini stranieri presenti in Italia. Nei giorni scorsi sono stati individuati due cittadini di nazionalità marocchina, di 26 e 45 anni, risultati irregolari sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti, per entrambi sono state avviate le procedure di espulsione.

Il primo caso è emerso quando un marocchino di 26 anni si è presentato spontaneamente all'Ufficio Immigrazione della Questura di Savona, sostenendo di aver smarrito il proprio permesso di soggiorno e chiedendone il nuovo rilascio. Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno però permesso di verificare che l'uomo non era titolare di alcun permesso di soggiorno.

Dai controlli è inoltre emerso che il ventiseienne era già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso da un'altra Questura e di un ordine del Questore della provincia di Savona di lasciare il territorio nazionale, al quale non aveva ottemperato. A suo carico risultavano inoltre numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro la pubblica fede, contro il patrimonio e contro la libertà individuale.

Al termine degli accertamenti e delle procedure previste, il giovane è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Potenza, dove rimarrà in attesa del rimpatrio nel Paese di origine.

Il secondo intervento è avvenuto nella mattinata di mercoledì scorso. Il personale della Polizia Ferroviaria di Savona, impegnato nei servizi di controllo nei pressi della stazione ferroviaria, ha rintracciato un cittadino marocchino di 45 anni, anche lui risultato irregolare sul territorio nazionale.

L'uomo è stato accompagnato negli uffici dell'Immigrazione della Questura per gli accertamenti. I controlli hanno evidenziato numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro la fede pubblica, il patrimonio e la persona, oltre a violazioni della normativa sull'immigrazione. A suo carico risultavano inoltre precedenti per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Conclusi gli accertamenti e le procedure di espulsione, anche il quarantacinquenne è stato accompagnato in un Cpr, in questo caso quello di Milano, in attesa del rimpatrio nel Paese di origine.

L'attività rientra nei servizi di controllo del territorio e nelle verifiche sulla regolarità della posizione dei cittadini stranieri, con particolare attenzione all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione nei confronti di chi non risulta in possesso dei requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale.