Cento anni e oltre settanta estati a Varigotti: la storia di Silvana

Cento candeline e una fedeltà che dura da oltre settant'anni: è la storia di Silvana Tagliante Renieri, milanese, che dal 1948 sceglie, insieme alla propria famiglia, Varigotti per le proprie vacanze e che a febbraio ha tagliato il traguardo dei 100 anni.

A festeggiare questo legame, presso la SLA “20Riviera”, sono stati nei giorni scorsi la Vicesindaco con delega al Turismo Maura Firpo e l'Assessore al Demanio Umberto Luzi, in rappresentanza di tutta l'Amministrazione Berlangieri, il nipote Gabriele, insieme agli operatori Elisa e Mauro e alla “ciurma” della spiaggia libera attrezzata dove Silvana continua a concedersi qualche ora in quel mare che da decenni la accoglie per le vacanze estive.

E' infatti tra le persone che usufruiscono più volte a settimana del servizio di accompagnamento e supporto alla balneazione che si inserisce nel progetto “”, finanziato da Regione Liguria con fondi del Ministero per la Disabilità e realizzato in rete dai Comuni di Pietra Ligure, Tovo San Giacomo, Loano e Borgio Verezzi. L'iniziativa è dedicata alle persone con disabilità o con disagi motori e sociali, residenti e turisti, senza limiti d'età.

Il servizio gratuito di cui Silvana ha beneficiato è pensato per costruire una comunità sempre più accogliente e attenta ai bisogni di tutti i cittadini, promuovendo il diritto alla partecipazione, all'autonomia e alla piena fruizione degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

A rendere possibile tutto questo è la collaborazione con ANFFAS Albenga APS, partner del Terzo Settore che cura l'organizzazione e la gestione del servizio, garantendo il coordinamento degli accompagnamenti e il supporto necessario ai partecipanti.

La storia di Silvana è, in questo senso, l'esempio più concreto di cosa significhi "Tutti Insieme: dal Mare alla Montagna": un modello di turismo accessibile e di inclusione sociale reale, capace di offrire opportunità di svago, benessere e partecipazione a persone di ogni età. E che, in questo caso, racconta una storia che è insieme personale e collettiva.