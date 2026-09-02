Albissola Marina, oltre 50 mila euro per la manutenzione della rete delle acque piovane

Il Comune di Albissola Marina si prepara ad affrontare la stagione autunnale con un piano di lavori di pulizia e manutenzione straordinaria della rete cittadina per la raccolta, il convogliamento e lo scarico delle acque piovane. L'investimento complessivo previsto è di circa 50 mila euro, finanziati dal bilancio comunale, con l'obiettivo di ridurre il rischio di allagamenti sul territorio.

A fare il punto sugli interventi è il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luigi Silvestro. "L'assessorato ai Lavori Pubblici - dice - ha predisposto il Piano di Manutenzioni e Pulizia della rete cittadina delle acque bianche, dedicata esclusivamente allo smaltimento delle piogge".

Il programma prevede diverse tipologie di opere, suddivise sostanzialmente in due macro categorie: la manutenzione ordinaria e programmata delle condotte sotterranee e delle griglie stradali e la manutenzione straordinaria, con la riparazione dei tratti di tubazioni danneggiati.

Per quanto riguarda le tubazioni e i canali sotterranei dedicati alla raccolta e allo scarico delle piogge, nelle prossime settimane saranno effettuati interventi di lavaggio idrodinamico tramite canal-jet, con il relativo spurgo dei sedimenti. I lavori saranno affidati a ditte specializzate.

È già invece iniziata, dal mese di agosto, la pulizia programmata delle caditoie e delle griglie stradali. Le operazioni, che proseguiranno nelle prossime settimane, sono effettuate dalla squadra manutentiva comunale, con il compito di rimuovere manualmente foglie, fanghi e detriti che possono essersi accumulati all'interno delle principali tombinature lungo i bordi strada, contribuendo così alla loro disostruzione.

Sul fronte della manutenzione straordinaria sono già stati affidati a una ditta esterna i lavori di ripristino di alcuni tratti delle tubazioni che si sviluppano nel sottosuolo di via Massardo e via Pirandello. Il cantiere prenderà avvio già dalla prossima settimana.

Successivamente sarà programmato anche un ulteriore intervento manutentivo straordinario sul tratto di condotta sotterranea che, indicativamente, corre lungo l'intersezione tra piazza Liguria e via Cilea.

"L'avvio di questa serie di lavori di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete di raccolta e convogliamento delle acque bianche - conclude - è un'operazione fondamentale per la sicurezza del territorio e per migliorarne la resilienza rispetto a eventi atmosferici sempre più violenti"

Gli interventi sulla rete delle acque piovane si affiancano inoltre all'altra programmazione di opere di mitigazione idrogeologica già in corso sui diversi corsi d'acqua cittadini.