Varazze, si schiudono le uova: nascono le tartarughine Caretta Caretta

Hanno monitorato per giorni e giorni sotto la pioggia e il forte vento e ieri è avvenuta la tanto attesa schiusa.

È iniziata ieri al nido sulla spiaggia libera tra Varazze e Cogoleto al confine con i bagni Mauro con l’osservazione e il monitoraggio dei primi esemplari di Caretta Caretta dopo la formazione del cono di emersione.

"Il team Menkab e i suoi volontari, guidati dal GLIT con la presenza di Arpal hanno seguito l’evento e continueranno il monitoraggio nelle prossime ore e giorni - dicono dall'associazione Menkab: Il respiro del mare - Grazie al GLIT, ai volontari e all’Amministrazione Comunale e ai Bagni Mauro per il supporto".

Nei giorni scorsi il Comune aveva realizzato sulla spiaggia un corridoio dedicato.

L'esemplare di Caretta aveva deposto le uova sulla spiaggia varazzina lo scorso 15 luglio.