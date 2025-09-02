Ospedale di Cairo: ricoveri temporaneamente sospesi per lavori di ristrutturazione

Nell’ambito delle attività collegate alla costruzione dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Cairo Montenotte, finanziate con fondi PNRR – Missione 6 “Salute”, l’Asl 2 ha concordato con l’Impresa incaricata dei lavori la consegna degli spazi al primo piano del presidio entro il 15 settembre.

"Parallelamente, l’Azienda ha incontrato le Organizzazioni Sindacali per illustrare il piano di riorganizzazione e concordare le azioni a tutela dei dipendenti coinvolti, nel pieno rispetto dei tempi e delle condizioni previste dal finanziamento PNRR - concludono dall'Asl 2 - La realizzazione di questa fase progettuale rappresenta un ulteriore passo verso il potenziamento dei servizi territoriali, con l’obiettivo di garantire una presa in carico più efficace e vicina ai bisogni della cittadinanza".