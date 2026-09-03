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Attualità | 03 settembre 2026, 13:51

Rivieracqua, al via la migrazione di oltre 15.000 utenti dal vecchio sportello online

Da lunedì è online la nuova piattaforma digitale per la gestione dei servizi ai clienti

Rivieracqua, al via la migrazione di oltre 15.000 utenti dal vecchio sportello online

Rivieracqua annuncia l'attivazione del nuovo Customer Gate, il portale digitale che sostituisce il precedente sportello online e che consentirà agli utenti di gestire in modo più semplice ed evoluto tutti i servizi legati alla propria utenza idrica: consultazione bollette, autolettura dei contatori, gestione dei pagamenti e comunicazioni con l'azienda.

A partire da ieri, 2 settembre, tutti gli utenti attivi già iscritti al precedente sportello online — coloro che hanno effettuato almeno un accesso nell'ultimo anno, per un totale di 15.000 persone — stanno ricevendo una e-mail dal titolo "RIVIERACQUA Customer Gate – Il tuo account è pronto: imposta la tua password", con le istruzioni per attivare il proprio account sulla nuova piattaforma e impostare una nuova password di accesso.

Gli utenti che ricevono la comunicazione potranno attivare il proprio profilo semplicemente cliccando sul link presente nell'email e impostando una nuova password. Chi invece non avesse ricevuto alcuna comunicazione potrà comunque registrarsi autonomamente sul nuovo portale.

Nella sezione dedicata all'accesso all'area clienti del sito di Rivieracqua è già disponibile un avviso che guida gli utenti nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, con le indicazioni operative per l'attivazione dell'account e i riferimenti utili in caso di necessità.

“Il nuovo Customer Gate – ha spiegato l’amministratore delegato Giuseppe Testa - rappresenta un salto di qualità nei servizi digitali offerti da Rivieracqua ai propri utenti, con un'interfaccia più moderna, funzionalità ampliate e maggiore semplicità di utilizzo, in linea con l'impegno dell'azienda nel miglioramento continuo del rapporto con la clientela”.

C.S.

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