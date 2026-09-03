Rivieracqua, al via la migrazione di oltre 15.000 utenti dal vecchio sportello online

Rivieracqua annuncia l'attivazione del nuovo Customer Gate, il portale digitale che sostituisce il precedente sportello online e che consentirà agli utenti di gestire in modo più semplice ed evoluto tutti i servizi legati alla propria utenza idrica: consultazione bollette, autolettura dei contatori, gestione dei pagamenti e comunicazioni con l'azienda.

A partire da ieri, 2 settembre, tutti gli utenti attivi già iscritti al precedente sportello online — coloro che hanno effettuato almeno un accesso nell'ultimo anno, per un totale di 15.000 persone — stanno ricevendo una e-mail dal titolo "RIVIERACQUA Customer Gate – Il tuo account è pronto: imposta la tua password", con le istruzioni per attivare il proprio account sulla nuova piattaforma e impostare una nuova password di accesso.

Gli utenti che ricevono la comunicazione potranno attivare il proprio profilo semplicemente cliccando sul link presente nell'email e impostando una nuova password. Chi invece non avesse ricevuto alcuna comunicazione potrà comunque registrarsi autonomamente sul nuovo portale.

Nella sezione dedicata all'accesso all'area clienti del sito di Rivieracqua è già disponibile un avviso che guida gli utenti nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, con le indicazioni operative per l'attivazione dell'account e i riferimenti utili in caso di necessità.

“Il nuovo Customer Gate – ha spiegato l’amministratore delegato Giuseppe Testa - rappresenta un salto di qualità nei servizi digitali offerti da Rivieracqua ai propri utenti, con un'interfaccia più moderna, funzionalità ampliate e maggiore semplicità di utilizzo, in linea con l'impegno dell'azienda nel miglioramento continuo del rapporto con la clientela”.