Politiche abitative, 300mila euro da Regione Liguria per la morosità incolpevole negli alloggi Arte

Regione Liguria stanzia 300mila euro per far fronte alla morosità incolpevole. I fondi saranno ripartiti tra le quattro Arte (Imperia, Savona, Genova e La Spezia) e garantiranno un supporto agli assegnatari di alloggi ERP in difficoltà nei pagamenti del canone di locazione e dei servizi accessori. Tra le possibili cause di morosità incolpevole rientrano disoccupazione, malattia e altre motivazioni, valutabili di volta in volta dall’apposita commissione istituita all’interno delle Arte.



“Anche quest’anno stanziamo importanti risorse per sostenere chi è più in difficoltà – spiega l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola. – 300mila euro per dare supporto a chi tra gli assegnatari di alloggi ERP ha perso lavoro o ha subito una grave mancanza e non riesce a pagare le spese di locazione. Oltre ai tanti cantieri aperti, da Ventimiglia a Sarzana, in materia di edilizia popolare e ai servizi offerti dagli sportelli informativi operativi in tutto il territorio ligure, proseguiamo dunque nelle buone pratiche messe in campo dalla nostra amministrazione per aiutare chi ne ha più bisogno. Queste risorse si andranno ad aggiungere ai 2 milioni di euro stanziati ad agosto per il fondo affitti e ripartiti tra i 23 Comuni ad alta tensione abitativa. Parliamo di fondi interamente regionali che siamo riusciti a stanziare con un importante operazione di bilancio”.