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Attualità | 08 settembre 2026, 09:55

Nuova scuola Pertini, Spotorno pronta all'inaugurazione del polo scolastico delle Baxie

Sabato 12 settembre taglio del nastro per il nuovo plesso che, nella zona del Parco Monticello, andrà ad ospitare tutti gli alunni dai 6 ai 14 anni

Nuova scuola Pertini, Spotorno pronta all'inaugurazione del polo scolastico delle Baxie

L'anno scolastico ormai prossimo alla partenza, a Spotorno, vedrà tutti gli alunni dai 6 ai 14 anni riuniti in un unico plesso. Lunedì 14 settembre, le lezioni cominceranno tutte nel nuovo polo scolastico unificato di località Baxie.

E' stata infatti fissata per sabato 12 settembre, alle ore 17, la cerimonia che segnerà l'apertura ufficiale del nuovo edificio di via Verdi, dove troverà casa la rinnovata Scuola Primaria "Sandro Pertini", dopo il trasloco degli ultimi mesi dello scorso anno scolastico dal vecchio edificio di viale Europa, ormai demolito.

Si tratta di un'opera il cui percorso affonda le radici nel febbraio 2022, quando l'Amministrazione Fiorini presentò la candidatura al bando Pnrr legato alla Missione 2, Componente 3, dedicata alla transizione ecologica e alla riqualificazione degli edifici scolastici. Il progetto, dal valore di circa 2,6 milioni di euro, prevedeva la demolizione della storica sede della "Pertini" di viale Europa, risalente al 1959 e collocata in un'area soggetta a rischio esondazione (tanto da essere l'unico edificio scolastico sul territorio chiuso con ordinanza sindacale in occasione delle allerte meteo di livello arancione o rosso, ndr) e la sua ricostruzione accanto alle scuole medie, nella cornice del Parco Monticello.

Il finanziamento fu ufficialmente concesso nella primavera dello stesso anno, dando il via a un cronoprogramma articolato in più fasi: un primo biennio dedicato al concorso di progettazione e alle procedure di gara, un secondo biennio (2024-2025) destinato all'esecuzione dei lavori con relativo monitoraggio, fino alla conclusione del cantiere e alla consegna dell'edificio.

Il trasferimento troverà, dunque, compimento sabato, quando il polo del Monticello verrà inaugurato ufficialmente.

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Mattia Pastorino

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