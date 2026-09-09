Attacchi a Dubai: Daniele Pescara a Coffee Break

Gli attacchi nell’area del Golfo hanno riportato Dubai al centro del dibattito televisivo italiano. Non più soltanto come città simbolo di turismo, fiscalità competitiva e investimenti internazionali, ma come luogo in cui vivono, lavorano e fanno impresa migliaia di italiani. In questo contesto si inserisce l’intervento di Daniele Pescara a Coffee Break, il programma di La7, dove il fondatore di Daniele Pescara Consultancy ha offerto una lettura diretta della situazione: non propaganda rassicurante, ma analisi del rischio, della tenuta economica degli Emirati e delle scelte che imprenditori e famiglie devono valutare quando decidono di vivere a Dubai o investire a Dubai.

Attacchi a Dubai: cosa cambia davvero

Quando si parla di attacchi a Dubai, il primo rischio è scivolare in due estremi opposti.

Da una parte l’allarmismo, che trasforma ogni tensione regionale in una crisi ingestibile.

Dall’altra la minimizzazione, che presenta Dubai come un sistema impermeabile a ciò che accade nel Golfo.

La posizione emersa dall’intervento di Daniele Pescara a Coffee Break è più tecnica.

Dubai resta operativa, ma non vive fuori dalla geopolitica.

Gli Emirati Arabi Uniti sono inseriti in uno spazio regionale attraversato da interessi energetici, rotte commerciali, equilibri militari e pressioni diplomatiche.

Quando aumentano le tensioni nello Stretto di Hormuz o nell’area mediorientale, l’impatto non riguarda solo la sicurezza percepita.

Tocca turismo a Dubai, trasporti, assicurazioni, logistica, banche, investimenti e decisioni di trasferimento.

Il punto, quindi, non è chiedersi se Dubai possa essere toccata da uno shock.

Il punto è capire come reagisce.

Ed è qui che il modello emiratino mostra la propria differenza: velocità decisionale, comunicazione istituzionale, continuità dei servizi e capacità di intervenire rapidamente sui settori più esposti.

Coffee Break: la voce di chi vive negli Emirati

Il collegamento di Daniele Pescara con Coffee Break ha avuto un valore preciso: portare nel dibattito italiano una testimonianza dall’interno.

Non un commento formulato da lontano.

Non una lettura astratta della crisi.

Ma il punto di vista di chi vive a Dubai, lavora con imprenditori italiani e segue ogni giorno pratiche societarie, residenze, investimenti e gestione patrimoniale negli Emirati.

La televisione italiana ha coinvolto Daniele Pescara opinionista Mediaset dopo un episodio che molti residenti avevano sperimentato direttamente sui propri telefoni, trasformando la crisi in una questione concreta per chi si trovava nel Paese.

Da quel momento la domanda non è stata più soltanto geopolitica.

È diventata pratica.

Le famiglie italiane devono preoccuparsi?

Le imprese restano operative?

Conviene costituire società a Dubai in questa fase?

Le banche continuano a lavorare normalmente?

Il mercato immobiliare subirà un rallentamento?

Chi vuole pagare meno tasse legalmente negli Emirati deve rinviare il progetto?

Pescara ha riportato il ragionamento su un piano professionale: distinguere la percezione del pericolo dalla capacità del sistema di gestirlo.

Per un imprenditore, questa distinzione è decisiva.

La paura genera immobilismo.

L’analisi del rischio consente invece di decidere se attendere, entrare nel mercato, rafforzare la struttura o proteggere il patrimonio.

Investire a Dubai: rischio geopolitico e strategia

Investire a Dubai oggi richiede un approccio diverso rispetto agli anni in cui l’emirato veniva raccontato quasi esclusivamente come terra di crescita lineare.

La crisi regionale ha reso evidente che anche gli hub più solidi devono confrontarsi con variabili esterne.

Tuttavia, proprio in queste fasi si comprende la qualità di un mercato.

Il fiscalista veneto ha posto il tema in modo chiaro: quando uno snodo energetico, logistico e finanziario come il Golfo diventa meno prevedibile, la domanda da porsi è come reagisce il resto del mondo.

Per Dubai, la risposta passa da tre direttrici.

La prima è la continuità operativa.

Uffici, banche, servizi, società e infrastrutture devono continuare a funzionare.

La seconda è la capacità di sostenere i settori più sensibili, come turismo, trasporti, hospitality e commercio.

La terza è la fiducia degli investitori.

Chi valuta di investire a Dubai non cerca un mercato senza rischi.

Cerca un mercato in grado di governarli.

È per questo che Dubai continua a essere osservata da imprenditori italiani interessati a internazionalizzazione, holding, asset protection, real estate, società a Dubai e diversificazione bancaria.

La geopolitica non annulla l’interesse.

Lo rende più selettivo.

Società a Dubai: perché serve sostanza

La domanda su come costituire società a Dubai resta forte anche in una fase instabile.

Anzi, in alcuni casi aumenta.

Quando il quadro internazionale cambia, molti imprenditori iniziano a valutare più seriamente la diversificazione della sede societaria, dei conti correnti, dei mercati di riferimento e della residenza fiscale.

Ma questo non significa aprire società in modo frettoloso.

Una società a Dubai deve essere progettata.

Deve avere una funzione.

Deve essere compatibile con banca, attività reale, corporate tax, VAT, compliance e rapporti con l’Italia.

Il concetto di “società offshore” non basta più.

Oggi il sistema bancario internazionale richiede informazioni chiare su origine dei fondi, clienti, Paesi coinvolti, contratti, attività svolta e profilo del beneficiario effettivo.

Per questo, in un momento di tensione geopolitica, costituire società a Dubai può essere una scelta valida solo se inserita in una strategia coerente.

Può servire a:

sviluppare business internazionali;

gestire clienti fuori dall’Italia;

proteggere asset;

creare una holding;

accedere al mercato del Golfo;

diversificare banca e patrimonio;

costruire una presenza stabile negli Emirati.

Ma non può essere una scatola vuota.

E non può essere venduta come soluzione magica.

Il vero vantaggio di Dubai non è l’apertura rapida della licenza.

È la possibilità di costruire una struttura efficiente dentro un sistema orientato al business.

Tasse a Dubai: meno slogan, più compliance

Uno dei motivi per cui Dubai continua ad attirare imprenditori italiani riguarda la fiscalità.

Le ricerche su “tasse a Dubai”, “pagare zero tasse” e “pagare meno tasse” restano molto frequenti.

Ma l’intervento di Pescara si colloca in un contesto ormai più maturo: il tema fiscale non può essere separato da compliance e sostanza economica.

Negli Emirati Arabi Uniti non è prevista imposta federale sul reddito personale.

Questo rende Dubai molto attrattiva per professionisti, imprenditori e investitori che valutano di vivere a Dubai.

Sul piano societario, invece, il sistema è cambiato con l’introduzione della Corporate Tax.

La fiscalità resta competitiva, ma deve essere letta in modo tecnico.

Per chi parte dall’Italia, il tema non è solo pagare meno tasse.

È farlo legalmente, evitando contestazioni su residenza fiscale, esterovestizione, centro degli interessi vitali, dividendi, partecipazioni, conti esteri e rapporti con società italiane.

In questo senso, parlare genericamente di “pagare zero tasse” può essere fuorviante.

Può essere possibile in casi specifici, ma non rappresenta una formula automatica.

La pianificazione corretta parte da una domanda diversa: quale struttura è realmente sostenibile per l’imprenditore, la sua famiglia e il suo patrimonio?

Vivere a Dubai: sicurezza, famiglia e impresa

Gli attacchi nell’area del Golfo non riguardano solo mercati e investimenti.

Riguardano anche la vita quotidiana di chi ha scelto di trasferirsi.

Vivere a Dubai significa avere casa, figli a scuola, uffici, dipendenti, conti correnti, società, contratti, fornitori e rapporti con l’Italia.

Quando arriva un’allerta, la prima domanda non è teorica.

È personale.

Le famiglie vogliono sapere cosa fare.

Gli imprenditori vogliono capire se proseguire l’attività.

I professionisti vogliono sapere se il sistema resta stabile.

È proprio su questo piano che la testimonianza di Pescara assume rilievo.

Non perché Dubai sia priva di rischi, ma perché la gestione del rischio è parte integrante del modello emiratino.

L’emirato ha costruito la propria attrattività su infrastrutture, velocità amministrativa, sicurezza percepita, servizi internazionali e capacità di attrarre capitale umano.

Una crisi mette alla prova questi elementi.

E la risposta non si misura solo nei comunicati ufficiali.

Si misura nella continuità di scuole, uffici, banche, aeroporti, servizi pubblici e attività economiche.

Turismo a Dubai: reputazione sotto pressione

Il turismo a Dubai è uno dei comparti più esposti alle fasi di tensione.

Quando aumenta la percezione del rischio, una parte dei viaggiatori rinvia.

Gli hotel osservano le prenotazioni.

Le compagnie aeree ricalibrano.

Gli operatori del retail e della ristorazione attendono segnali.

Per Dubai, però, il turismo non è soltanto immagine.

È infrastruttura economica.

Pescara ha evidenziato come il dibattito sul Golfo debba essere letto anche attraverso energia, logistica, finanza e mobilità internazionale.

Questo vale in modo particolare per Dubai, che negli anni ha trasformato il turismo in una leva di attrazione per investitori, manager, imprenditori e famiglie.

Molti italiani arrivano inizialmente per un viaggio.

Poi valutano una società a Dubai.

Poi osservano il mercato immobiliare.

Poi iniziano a ragionare su residenza, banca e fiscalità.

Per questo la tenuta del turismo non è un tema secondario.

È una componente della fiducia complessiva del sistema.

Se Dubai riesce a difendere la propria reputazione anche in una fase complessa, conserva la capacità di attrarre non solo visitatori, ma anche imprese e capitale.

Daniele Pescara Consultancy: presidio italiano nel Golfo

L’intervento di Daniele Pescara a Coffee Break va letto anche alla luce del ruolo della struttura che ha fondato.

Daniele Pescara Consultancy è uno studio professionale specializzato in pianificazione fiscale internazionale, protezione patrimoniale, AML & Compliance, costituzione societaria, assistenza bancaria, internazionalizzazione e supporto a imprenditori italiani negli Emirati.

La boutique riunisce oltre 60 professionisti tra avvocati d’affari, fiscalisti internazionali e commercialisti, con sedi a Business Bay a Dubai, a Lugano, Padova e Roma.

Il posizionamento dello studio è rilevante proprio nelle fasi di crisi.

Quando il mercato cresce, molti operatori promettono aperture rapide, tasse basse e società chiavi in mano.

Quando lo scenario diventa instabile, emergono le differenze.

Servono competenze fiscali.

Servono procedure AML.

Servono rapporti bancari.

Serve conoscenza del territorio.

Serve capacità di spiegare all’imprenditore italiano quali decisioni prendere e quali evitare.

La Daniele Pescara Consultancy opera in ambiti come AML & Compliance, pianificazione fiscale e protezione patrimoniale, con servizi dedicati anche alla costituzione di società a Dubai e all’espansione internazionale.

In questo senso, Coffee Break ha offerto a Pescara non solo uno spazio mediatico, ma un’occasione per chiarire un punto essenziale: Dubai resta un mercato ad alto potenziale, ma non va affrontato con superficialità.

Attacchi a Dubai: la risposta degli imprenditori

La domanda finale non è se Dubai continuerà ad attirare italiani.

La domanda è quali italiani continuerà ad attirare.

Le fasi di crisi selezionano il mercato.

Chi cerca una scorciatoia fiscale può fermarsi davanti al rischio.

Chi invece ha una strategia può usare il momento per valutare meglio struttura, governance, banca, residenza e patrimonio.

Gli attacchi e la tensione nel Golfo non cancellano Dubai.

Ne mostrano la natura reale: non un paradiso isolato dal mondo, ma un hub globale inserito dentro equilibri complessi.

La differenza sta nella capacità di risposta.

Ed è qui che l’analisi di Daniele Pescara a Coffee Break diventa utile per imprenditori e famiglie italiane.

Non promette assenza di problemi.

Indica un metodo.

Studiare il contesto.

Capire il rischio.

Costruire strutture solide.

E solo dopo decidere se vivere a Dubai, investire a Dubai o costituire una società a Dubai.

Perché nei mercati internazionali la sicurezza non nasce dall’illusione che nulla possa accadere.

Nasce dalla capacità di essere preparati quando qualcosa accade.





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