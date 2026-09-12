Scuola, il ritorno sui banchi degli studenti savonesi con organici ancora da completare

Suona la campanella dell'anno scolastico 2026-27 per gli studenti savonesi, lunedì 14, ma l'organico non è ancora completamente definito. Il nuovo anno scolastico parte infatti con il consueto problema delle cattedre da coprire, soprattutto attraverso le supplenze.

Il calendario regionale prevede la conclusione delle attività didattiche l'8 giugno 2027, mentre per le scuole dell'infanzia l'anno proseguirà fino al 30 giugno.

Il ritorno in classe arriva dopo settimane di preparativi nelle scuole, con gli istituti impegnati a definire orari, classi, servizi e organici. Anche sul fronte del personale docente le procedure di assegnazione sono proseguite durante l'estate, nell'ambito delle operazioni di reclutamento per il nuovo anno scolastico. L'Ufficio scolastico regionale ha effettuato le assegnazioni delle province nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali previste dalle procedure di reclutamento.

Il tema delle cattedre e delle supplenze resta quindi uno degli aspetti da seguire con attenzione nelle prime settimane. L'Ufficio scolastico regionale Liguria mette a disposizione anche un portale specifico per gli interpelli attraverso i quali le scuole possono cercare docenti quando le graduatorie disponibili non consentono di coprire un posto.

Non mancano poi le novità sul piano dell'offerta formativa. Ad Andora, per esempio, con il nuovo anno scolastico parte la prima classe dell'Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico, inserito nell'offerta dell'Istituto Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio. Si tratta della prima scuola superiore presente ad Andora e rappresenta una delle principali novità del nuovo anno per il territorio.

Una questione particolarmente delicata è quella del sostegno, un settore nel quale negli ultimi anni la ricerca di docenti disponibili ha rappresentato una delle questioni più complesse. Anche per il 2026/2027 l'Ufficio scolastico regionale ha dovuto rideterminare la distribuzione regionale dei posti di sostegno destinati alle assunzioni a tempo indeterminato, lasciando invariato il contingente complessivo regionale.

Il risultato è che il ritorno in classe può avvenire con una situazione ancora in evoluzione: alcune cattedre possono essere assegnate inizialmente a supplenti e altre necessitare di ulteriori procedure di reclutamento. Per studenti e famiglie questo significa, in alcuni casi, non avere ancora un quadro definitivo dell'insegnante che seguirà la classe per l'intero anno e avere la garanzia della continuità didattica, soprattutto nelle situazioni che richiedono maggiore stabilità, evitando che gli studenti si trovino a cambiare insegnante più volte nel corso dell'anno.

Per ciò che riguarda i dirigenti scolastici, anche quest'anno ci sono casi di reggenze, ovvero presidi che guidano più istituti. All'istituto comprensivo di Andora e Laigueglia, che riunisce scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, arriva Angela Di Bella.

A Sassello, invece, la dirigenza sarà affidata in reggenza a Daniele Scarampi, già titolare del liceo Della Rovere. Cambia guida anche il comprensivo Savona 2, che comprende le scuole Pertini e gli istituti del centro cittadino. A dirigerlo sarà Andrea Piccardi, già titolare del comprensivo Savona 1 di Villapiana. Un incarico che comporta una responsabilità significativa, considerando la dimensione dei due istituti e l'elevato numero di studenti.

Situazione analoga a Vado Ligure, dove la dirigenza del comprensivo è stata affidata a Marietta Squillante, già alla guida del Savona 4, l'istituto che comprende le scuole di Legino e di piazzale Moroni.

Al polo scolastico di Finale Ligure è arrivato Mauro Ferrando, mentre rappresenta un ritorno nel territorio savonese quello di Paola Salmoiraghi. Originaria di Cairo Montenotte e già dirigente del liceo Calasanzio di Carcare, Salmoiraghi rientra da Chiavari per assumere la guida dell'istituto tecnico superiore Patetta di Cairo Montenotte.

Dal Piemonte arrivano invece Simona Dellepiane, trasferita da Ceva al comprensivo di Loano e Boissano, e Adriana Bruno, proveniente da Alessandria e destinata alla guida del comprensivo di Albisola.

Sono confermati Luca Mazzara all'istituto comprensivo Albenga 2 e Carla Fiorenza alla guida del primo comprensivo dell'area ingauna. A Loano, infine, Mosè Laurenzano resta alla guida dell'istituto Falcone.