Alassio, verso la conclusione la nuova scuola dell’infanzia al parco di Villa Fiske

Si avviano alla conclusione, ad Alassio, i lavori per la nuova scuola dell’infanzia nel parco di Villa Fiske, opera finanziata con fondi europei e di bilancio comunale per un totale di circa 1,7 milioni di euro (precisamente 1.423.200 euro da fondi NextGenerationEU e 260 mila euro comunali).

L’edificio, interamente in legno e con copertura in travi lamellari, realizzato secondo i principi della bioedilizia e della sostenibilità ambientale, è ormai nella fase di finitura e sarà pronto entro il 31 dicembre di quest'anno.

Parallelamente, proseguono in via Pera i lavori per la nuova sezione Primavera, destinata ai bambini dai 24 ai 36 mesi. La struttura, finanziata con fondi PNRR per un importo di 636.000 euro e con ulteriori 286 mila euro di bilancio comunale, sorgerà nei pressi della scuola secondaria di primo grado “M.M. Ollandini” e sarà anch’essa realizzata secondo i criteri NZEB (Near Zero Energy Building), ad alta efficienza energetica. Anche in questo caso le lavorazioni principali, tra cui le pareti perimetrali e la copertura, sono già state completate e l’inaugurazione è prevista entro la stessa data.

“La scuola dell’infanzia di Villa Fiske è destinata a rappresentare un modello di edilizia scolastica moderna, sicura e inclusiva, al pari delle scuole medie Ollandini che abbiamo inaugurato nel settembre del 2023 - afferma il sindaco alassino Marco Melgrati - Allo stesso tempo, la Sezione Primavera che sta sorgendo in via Pera rappresenta anch'essa motivo di grande soddisfazione per la nostra Amministrazione Comunale in quanto risponde alla crescente domanda di posti nell'asilo nido comunale, contribuendo ad abbattere le liste d’attesa e offrendo spazi stimolanti, accoglienti e progettati su misura per la fascia di età dai 24 ai 36 mesi”.

Il presidente del Consiglio Comunale con incarico alle Politiche Scolastiche e all’Edilizia Scolastica, Fabio Macheda, aggiunge: “Nei giorni scorsi ho effettuato un sopralluogo al cantiere di Villa Fiske e non posso che esprimere piena soddisfazione per lo stato di avanzamento dei lavori, giunti ormai pressoché al termine, e per la qualità del risultato. Entrambe le opere che stiamo portando a compimento sono strutture di eccellenza, sia dal punto di vista architettonico sia per l’offerta educativa, e rappresentano il frutto dell’impegno congiunto dell’Amministrazione e degli uffici comunali, che hanno saputo cogliere l’opportunità dei fondi europei e del PNRR, cui si sono aggiunti i fondi di bilancio comunali, per offrire ad Alassio due nuove scuole moderne, sostenibili e perfettamente in linea con le esigenze della comunità”.