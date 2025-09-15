Savona, conferenza dei capigruppo per fissare il Consiglio comunale. Orsi: "Chiesta oltre 40 giorni fa"

E' stata fissata per domani, 16 settembre, la conferenza dei capigruppo per stabilire modalità e tempi di svolgimento del Consiglio straordinario sui rifiuti. "La richiesta era stata fatta tempo fa – spiega Fabio Orsi, consigliere di PensieroLibero.zero -che io ed i miei colleghi di tutta l’opposizione abbiamo chiesto ormai oltre 40 giorni fa".

"Premesso che la decisione definitiva sul come e quando spetterà al presidente (che dimostrerà o meno la sua terzietà) – prosegue Orsi -e confidando non finisca a colpi di maggioranza come spesso accade, la riunione di martedì è importante perché sarà compito di noi consiglieri proporre e suggerire enti, associazioni, istituzioni, comitati, e perché no, gruppi social che tramite loro rappresentanti vorranno manifestare finalmente in una sede pubblica il loro pensiero sull’avvio del sistema di raccolta, esprimere opinioni, critiche, suggerimenti, denunciare disservizi o, magari, plaudire e complimentarsi".

La richiesta è stata fatta a fine luglio e queste tematiche sono state discusse anche in alcune interpellanze presentate dall'opposizione. "Io e tanti altri abbiamo già detto come la pensiamo- prosegue Orsi - cosa di profondamente diverso avremmo fatto e come pensiamo che stiano andando le cose ma è bene che si esprima la città. Naturalmente chiederemo siano presenti i vertici SEA -S e la giunta comunale per evitare di suonarcela e cantarcela da soli".

In questi giorni i consiglieri di opposizione stanno contattando le persone che avevano manifestato la loro intenzione di intervenire. "Le invito a prendere contatti con il consigliere che ritengono - conclude Orsi - per portare il proprio contributo al dibattito ed aiutare a migliorare le cose, perché tra il dire di governare ascoltando i cittadini e farlo veramente, purtroppo, c’è di mezzo il mare".