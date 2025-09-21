Con l'autunno arriva il maltempo: le decisione dei sindaci sulla chiusura delle scuole

Arpal ha diramato l'allerta meteo arancione per forti piogge che, secondo le previsioni, interesseranno l’intera Liguria dalla mezzanotte di oggi alle 13 di domani, lunedì 22 settembre nel ponente savonese e in Val Bormida e fino alle 15 nel levante.
Alla luce di questa situazione, i sindaci della provincia stanno valutando se tenere le scuole aperte per la giornata di domani.
Ecco la situazione (in aggiornamento):
Albenga: scuole chiuse
Albisola Superiore: scuole chiuse;
Albissola Marina: scuole chiuse;
Bergeggi: scuole chiuse;
Borghetto scuole chiuse
Borgio Verezzi scuole chiuse
Calice: scuole chiuse;
Celle: disposta la sospensione delle attività didattiche. Tutte le altre decisioni saranno comunicate a seguito della riunione del COC;
Finale Ligure: scuole chiuse;
Loano, scuole chiuse
Pietra Ligure, scuole chiuse
Savona, scuole chiuse
Spotorno: chiuse le scuole elementari e gli studi medici;
Stella: chiuse;
Vado Ligure: chiuse;
Varazze: scuole chiuse