Ceriale, futuro della Colonia Veronese. Nervo: “La variante apre anche alla possibilità di una RSA”

Il vicesindaco di Ceriale Piercarlo Nervo, a nome dell’Amministrazione comunale, interviene dopo le dichiarazioni del capogruppo di Ceriale Viva Luigi Giordano sul futuro della Colonia Veronese e, in particolare, sull’ipotesi di destinare parte dell’immobile a RSA.

«Forse il consigliere Giordano non ha inteso fino in fondo quanto gli è stato spiegato dalla sindaca Marinella Fasano. Proprio la variante urbanistica predisposta dall’Amministrazione risponde alle “preoccupazioni” espresse da Giordano – spiega Nervo –. Abbiamo trasformato la destinazione dell’area inserendola tra le zone per servizi di interesse pubblico. Le funzioni ammesse comprendono centri culturali, sociali e assistenziali, strutture sanitarie e attrezzature per pubblici servizi. Una RSA, quindi, rientra pienamente tra le possibilità che potranno essere valutate. Ma vorrei sottolineare una cosa. Quando ero in opposizione – prosegue Nervo - avevo presentato due mozioni con cui chiedevo di avviare le procedure necessarie per evitare che la Colonia Veronese potesse essere trasformata in struttura residenziale. La strada che indicavo era proprio quella di una variante urbanistica che destinasse l’area a servizi e progetti di interesse pubblico. Giordano, che allora era vicesindaco, votò contro quelle mozioni. Oggi, dai banchi della minoranza, propone di realizzare nella Colonia una RSA, che è proprio uno dei servizi di interesse pubblico resi possibili dalla variante che questa Amministrazione ha voluto. La differenza sostanziale è questa – sottolinea -: quando ero all’opposizione sostenevo che la Colonia dovesse essere preservata da una trasformazione residenziale e oggi, che sono in maggioranza, sostengo esattamente la stessa cosa. La mia posizione non è cambiata. Quella di Giordano, invece, sembra cambiare a seconda del ruolo che ricopre: quando era in maggioranza si oppose a quella prospettiva, oggi, che è in minoranza, propone una destinazione che proprio quella scelta urbanistica rende possibile».

Una scelta urbanistica che riguarda un complesso di dimensioni rilevanti: l’area della Colonia si estende per circa 5.220 metri quadrati e l’edificio principale, articolato su tre piani, ha una superficie lorda complessiva di quasi 3 mila metri quadrati, oltre a balconi, terrazzi, porticato e un fabbricato accessorio.

Con la variante, il Comune ha compiuto anche una scelta precisa sul futuro urbanistico di questa porzione di Ceriale. Negli atti viene infatti evidenziato che non vi sia la necessità di aumentare ulteriormente la capacità residenziale del territorio, anche alla luce degli interventi edilizi già in corso, mentre esiste l’esigenza di incrementare e razionalizzare i servizi per la comunità. L’obiettivo è quindi recuperare un grande immobile oggi inutilizzato e destinarlo a funzioni pubbliche, anziché lasciarlo a possibili future trasformazioni di carattere privato

«Ora il passaggio fondamentale è formalizzare l’acquisizione della Colonia Veronese – continua Nervo –. Dopodiché dovremo decidere quali funzioni insediare. Le idee ci sono, sono diverse e secondo noi tutte valide, ma non vogliamo anticipare scelte che devono essere valutate con attenzione. Preferiamo prendere decisioni ragionate, sulla base delle esigenze di Ceriale e dei cittadini, che stiamo valutando con attenzione, e della sostenibilità degli interventi».

«Dire quindi che “non sappiamo cosa fare della Colonia”, come ha affermato il consigliere Giordano, non corrisponde al percorso che abbiamo avviato – conclude il vicesindaco –. È una semplificazione errata e fuorviante per i cittadini che non corrisponde a quanto stiamo portando avanti con impegno e ragionevolezza».