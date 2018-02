Savona , venerdì 16 il convegno “Da Pierre de Coubertin a Ludwig Guttmann: i valori olimpici e l’inclusione sociale

“Da Pierre de Coubertin a Ludwig Guttmann: i valori olimpici e

l’inclusione sociale”. Questo il titolo del convegno che si terrà il

giorno 16 febbraio nella Sala Rossa del Comune di Savona a partire dalle

15.15, organizzato in occasione del ventennale del Comitato Italiano

Pierre de Coubertin. L’evento è curato dalla professoressa Rosanna La

Spesa, responsabile dal 2003 della formazione dei Team Italia partecipi ai

Forum Internazionali della Gioventù Pierre de Coubertin, in collaborazione

con l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Savona Barbara

Marozzi, con il Rotary Club Savona e con l’associazione Soroptimist Club

Savona.



Un’importante iniziativa che verte e fa riflettere sullo sport olimpico in

tutte le sue forme, sulla figura di Pierre de Coubertin promotore per

eccellenza della rinascita dei Giochi Olimpici Moderni e su quella del

medico Ludwig Guttmann, precursore dei giochi paralimpici. Elemento di

rilievo, ma anche una costante di questi incontri è la presenza dei

liceali nel ruolo di relatori: al convegno prenderanno parte infatti gli

studenti Anna Boraschi, Elena Capuzzi, Alessia Metrano e anche ex liceali

come Federica Iannicelli.



“Ringraziamo gli ideatori di questa importante iniziativa, che abbiamo

condiviso fin da subito. L'obiettivo è dare sempre più spazio ai giovani

impegnati nel coltivare l’interesse pubblico e sociale. Questi ragazzi

arricchiranno il programma di studi e si metteranno in gioco nel diventare

veicoli di cultura per i loro coetanei e per le generazioni future. Con la

loro voce daranno luogo anche a spunti di riflessione e approfondimenti su

tematiche attuali sociali e culturali”, afferma l’assessore Marozzi.



Porteranno il loro prezioso contributo il dott. Antonino Massone,

Responsabile dell’Unità Spinale Unipolare dell'Ospedale Santa Corona di

Pietra Ligure, primo Centro italiano ad avvalersi di un esoscheletro

bionico che può consentire ai pazienti mielolesi di deambulare e la

Dott.ssa Maura Montalbetti, psicologa e assidua collaboratrice del mondo

della scuola.



“Savona si conferma sempre di più una Città a forte vocazione sportiva.

Iniziative come queste sono essenziali per evidenziare il valore

dell’attività sportiva in tutte le sue declinazioni e per avvicinare le

nuove generazioni alle discipline presenti sul nostro territorio”,

commenta l’Assessore allo Sport Maurizio Scaramuzza.



Prenderanno parte per l'occasione inoltre

testimonial dello sport paralimpico: Francesca Auxilia e Luisella Frumento

per la Danza sportiva, Massimiliano Tonon per il tiro al piattello.



“Rivolgo un ringraziamento speciale all'assessore Barbara Marozzi che ha

accolto con entusiasmo il progetto del convegno e alle alunne che

interverranno del Liceo Della Rovere di Savona. Mi complimento con queste

giovani ragazze per il loro lavoro, hanno dimostrato di essere

appassionate e di mettere al servizio degli altri il loro sapere e

l’interesse per la collettività. Sono sicura che porteranno questa

esperienza nel loro bagaglio culturale e che essa andrà oltre al semplice

arricchimento personale”, afferma la professoressa La Spesa. “Un

ringraziamento particolare va rivolto anche al dott. Massone, alla

dott.ssa Montalbetti e agli atleti paralimpici Francesca Auxilia, Luisella

Frumento, Massimiliano Tonon che porteranno una testimonianza del loro

vissuto nella vita e nello sport. Si ringraziano, il Sindaco del Comune di

Savona, l’Assessore allo Sport per la loro cortese disponibilità e

contributo, nonché gli Enti e Associazioni che hanno creduto

nell'iniziativa riconoscendone la valenza sociale”.



L’evento è aperto al pubblico. La cittadinanza è invitata a partecipare.