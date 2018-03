L'amministrazione alassina risponde a Tezel: "Non si tratta di una questione politica"

Non tarda ad arrivare la replica dell’ amministrazione Comunale di Alassio che dichiara di prendere atto di quanto sancito dal Giudice del lavoro e procedere pertanto al reintegro immediato del lavoratore coinvolto in questa vicenda che è stato convocato già nella giornata di oggi.

Il giudice del lavoro reintegra Luigi Tezel nel suo posto di lavoro in comune ad Alassio e, dopo il commento di colui che ha vissuto in prima persona e, suo malgrado, da protagonist la vicenda ha sottolineato la sua opinione e cioè di essere stato la vittima di una " questione politica" .

Sottolineano: "Naturalmente non ci permettiamo di fare valutazioni, non è nostro compito. Allo stesso modo non è stato nostro compito, e ci siamo assolutamente astenuti dal farlo, entrare nel merito del procedimento in allora svolto dal competente Ufficio per i Procedimenti Disciplinari. Anche in allora ci siamo limitati ad eseguire quanto sancito da chi di competenza".