Miss Liguria, la 19enne Nicole Randelli conquista la fascia di 'Miss Cinema'

E’ di Sarzana la 3° Prefinalista Nazionale del Concorso Miss Italia 2018 giunto alla 79^ Edizione. Nicole Randelli 19enne Ballerina di Sarzana ha letteralmente sbaragliato la concorrenza delle altre Miss in gara, provenienti dalle varie località della Liguria ma anche del Piemonte e della Lombardia.



A colpi di tacchi a spillo ed accattivanti sorrisi e con tutto il repertorio del fascino femminile Nicole Randelli si é aggiudicata la vittoria ed il titolo di “Miss Cinema Liguria 2018” in una serata organizzata dalla Direzione del Miramare Palace Resort di Sanremo. Per Nicole Randelli si aprono le porte delle Prefinali Nazionali di Miss Italia 2018 a Jesolo, per la Regione Liguria dal 3 al 10 settembre 2018.



Non facile il compito dei Giurati nel dovere esaminare tutte le pretendenti alla vittoria. La Giuria presieduta dalla signora Laura Cane Presidente del Consiglio Comunale di Taggia, al termine dello scrutinio ha emesso il seguente verdetto:



1a class. Miss Cinema Liguria 2018 –Nicole Randelli –Ballerina - 19 Anni – Sarzana. H.175 – capelli neri – occhi verdi - Segno Zodiacale Scorpione;



2a classificata – Martina Rostagno - Studentessa -18 Anni – Fossano – CN;



3a classificata – Celeste Lo Presti - Studentessa – 23 Anni – Borghetto S.Spirito – SV;



4a classificata - Giulia Castronovi – Studentessa - 19 Anni – Varazze – GE;



5° classificata – Lisa Margiotta - studentessa - 21 Anni –Gavi - AL;



6° classificata - Gaia Mancabelli – Studentessa – 29 Anni – Borgio Verezzi.



Con la conquista del Titolo Nicole Randelli che è stata Premiata da Alessandro Materazzi Direttore del Miramare Palace Resort di Sanremo e da Licia Corbellati della Gioielleria Corbellati di via Palazzo 38 a Sanremo. Quest'ultima in rappresentanza dello Sponsor Nazionale Miluna, ha omaggiato la vincitrice con uno splendido gioiello.



"Quella di ieri è stata una Stupenda serata in una magnifica location dove la bellezza delle Miss in gara è stata la padrona, con momenti dedicati anche alla musica spettacolo. - commentano dall'organizzazione - Il momento moda si è svolto con la presentazione della Nuova Collezione Autunno Inverno 2018 proposta dalla boutique Inferno Again di Sanremo. Un ringraziamento particolare al salone di Paolo Salvatorelli di Sanremo e a Nicoletta per le acconciature e il trucco delle concorrenti. Ha presentato la serata Sabrina Figari. L'organizzazione della manifestazione è stata curata dall’agenzia Syrio Star di Montecatini Terme responsabile del Concorso Nazionale Miss Italia 2018 per le Regioni Liguria e Toscana. Con la Preziosa collaborazione di Fortunato Scordo Direttore Artistico del Concorso per la Liguria e di Giovanni Rastrelli".



Il prossimo appuntamento con Miss Italia Liguria 2018 ad Arma di Taggia, venerdì 10 agosto in piazza Tiziano Chierotti, dalle ore 21.30. Piano piano si fa più vicina la Finale Regionale di Miss Liguria 2018 in programma a Genova presso l'Arena Albaro Village, domenica 26 agosto.