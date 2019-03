Un weekend in provincia: tutti gli eventi del fine settimana

Tutti i principali eventi che animeranno la riviera in questo secondo fine settimana di marzo:

Savona: Sabato 9 marzo alle ore 18 presso la Sala Rossa del Comune di Savona, incontro con Giuseppe Antoci e presentazione del libro “La mafia dei pascoli. La grande truffa all'Europa e l'attentato al Presidente del Parco dei Nebrodi”. Prefazione di Gian Antonio Stella (Rubettino editore). All'evento prenderanno parte Ferruccio Sansa, giornalista de Il Fatto Quotidiano; Christian Abbondanza, Presidente Casa d.Legalità. Presenti in sala anche il dott. Antonio Cananà, Prefetto di Savona e la dott.ssa Giannina Roatta, Questore di Savona.

Antoci racconta la sua esperienza, e il coraggio di tanti altri servitori dello Stato che gli hanno consentito di andare avanti nella sua battaglia. Milioni di euro guadagnati per anni in silenzio da Cosa nostra. Un business “legale” e inesplorato. Boss che riuscivano inspiegabilmente ad affittare tanti ettari di terreno nel Parco dei Nebrodi, in Sicilia, terrorizzando allevatori e agricoltori onesti, li lasciavano incolti e incassavano i contributi dell’Unione Europea perfino attraverso “regolari” bonifici bancari. Un meccanismo perverso che si perpetuava di famiglia in famiglia e faceva guadagnare somme impensabili. Un affare che si aggirerebbe, solo in Sicilia, in circa tre miliardi di euro potenziali negli ultimi 10 anni. E nessuno vedeva o denunciava. Fino a quando in quei boschi meravigliosi e unici al mondo non è arrivato Giuseppe Antoci, che è riuscito a spazzare via la mafia dal Parco realizzando un protocollo di legalità che poi è diventato legge dello Stato ed oggi è applicato in tutta Italia. Cosa nostra aveva decretato la sua morte. La notte tra il 17 e il 18 maggio 2016 Antoci è stato vittima di un attentato, dal quale è uscito illeso solo grazie all’auto blindata e all’intervento armato del vice questore Daniele Manganaro e degli uomini della sua scorta. Giuseppe Antoci ha ricevuto molteplici Premi, riconoscimenti ed Onorificenze nazionali ed internazionali. Lo scrittore Andrea Camilleri definisce Antoci "Un Eroe dei nostri tempi", una persona coraggiosa che facendo il proprio dovere combatte la mafia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso a Antoci l'Onorificenza di “Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana”, con la seguente motivazione: “Per la sua coraggiosa determinazione nella difesa della legalità”. A cura de La Casa della Legalità, La Nuova Savona e Libreria Ubik.

"Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista Savona" presenta l'evento "Ricostruzione" in programma sabato 9 marzo a partire dalle ore 16.30 presso la SMS Leginese di Savona: Ricostruzione: il tempo è adesso Il nostro mondo chiede da tempo una reazione comune, un’operazione che metta da parte le divisioni di questi anni e che abbia il respiro per tornare a vincere, una forte richiesta di Unità. L’Unità del lavoro innanzitutto, l’unità del paese e l’unità delle forze che credono nella Costituzione repubblicana. Non vi sono dubbi che nella difesa della democrazia formale i liberali, i cattolici democratici, gli ambientalisti, i socialisti e i comunisti debbano stare dalla stessa parte della barricata. Ma la risposta non può essere l’union sacrée occorre specificare chi siamo e cosa vogliamo e in questo senso tutte le formazioni politiche in campo oggi sono inadeguate alla durezza della fase. Serve una cosa nuova, che tiri una riga e rimetta la sinistra in campo. La sfida è questa: abbattere le frontiere di una sinistra ridotta alla marginalità, essere curiosi, ricercare, mettere al centro l’interesse generale e non la boria di partito o peggio ancora di partitino. In una sola parola Ricostruzione.

Ne parleranno sabato 9 marzo a partire dalle ore 16.30 presso la SMS Leginese di Savona con: F. Fornaro - capogruppo LEU Camera R. Arboscello - segretario cittadino del PD S. Anselmo - coordinatore prov.le Art.1 MDP SV F. Dabove – SPI CGIL C. Borsatti- Futura J. Casella - cons. comunale Alassio F. De Tomin - SLC CGIL B. Larice - Art. Mdp SV M. Principato – FLP Ecofin Rappresentanti delle RSU di Piaggio, Bombardier, Coop Liguria, Vetrerie di Altare, Ideal Service.

E' in corso una importante mostra di opere d’arte intitolata “Alessandria scolpita. Sentimenti e passioni fra gotico e rinascimento. 1450-1535” con prestiti provenienti dalle principali collezioni museali savonesi.

Sabato 9 marzo ore 16.00 presso la S.M.S Generale di via S. Lorenzo a Savona farà tappa nella nostra città la presentazione del libro organizzata dal circolo anarchico U. Marzocchi di Savona "Non ci sono poteri buoni - il pensiero anche anarchico di Fabrizio De Andrè". La presentazione sarà curata da Paolo Finzi, curatore del libro e amico personale di Faber, introduranno Dina Barreca, del circolo anarchico U Marzocchi , e Marco Genzone direttore della biblioteca civica A. Barrili di Savona. Il libro raccoglie una raccolta di articoli , saggi, interviste dove emerge il pensiero sulle innumerevoli problematiche di cui si è occupato Fabrizio, il pensiero del cantautore è paragonato a uno scrigno, a una cassetta per gli attrezzi per coloro che, anarchici o no, vogliono riflettere, sognare ma anche cercare di realizzare un mondo migliore di persone libere e uguali.

Sarà inaugurata Sabato 9 marzo p.v. alle 16.30 la nuova sede del Coni Point savonese, sita in via Montenotte 2. Hanno già garantito la propria presenza molte autorità civili, militari, religiose e sportive: è annunciata la presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Onorevole Simone Valente. Non mancheranno i rappresentanti delle istituzioni: il Sindaco Ilaria Caprioglio, l’Assessore allo Sport Maurizio Scaramuzza, la Provincia di Savona, rappresentata dal neo consigliere Rodolfo Mirri in rappresentanza del Presidente Pierangelo Olivieri, il Coordinatore di educazione fisica Marco Sonaglia, a dimostrazione della sinergia cittadina in favore dei giovani e dello sport. Interverranno i Presidenti e Delegati regionali e provinciali delle Federazioni, alcuni membri della Giunta Regionale Coni, molti Fiduciari Locali. Si tratta di un ritorno al passato, in quanto i locali di proprietà del Coni, hanno ospitato per molti anni il Comitato Provinciale Coni del Presidente Lelio Speranza. Il Delegato Provinciale del Coni Point Savona, Cav. Roberto Pizzorno ed il Presidente del Coni Liguria Antonio Micillo faranno gli onori di casa presentando gli storici locali che ospiteranno gli uffici del Coni Point, la sala riunioni, le sedi delle Federazioni Sportive e Discipline associate (pallapugno, scherma, pugilato, tiro con l’arco, pallavolo, nuoto e salvamento, canoa-kajak, atletica, hockey, bocce, motonautica, pesca sportiva, pallacanestro, ciclismo e dama). Nel Coni Point avranno sede anche tre Associazioni Benemerite: l’Unione Nazionale Veterani dello Sport, l’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, il Panathlon Club.

Sabato 9 marzo – ore 17.00, la Città dei Papi, via dei Mille 4 – Massimiliano Caldera (Soprintendenza), Fulvio Cervini (Università di Firenze) e Roberto Livraghi (Camera di Commercio di Alessandria), tre storici dell’arte che l’hanno ideata ed allestita, ne parleranno durante una conferenza organizzata Società Savonese di Storia Patria e dalla Diocesi di Savona-Noli. Per informazioni più approfondite, si rimanda al collegamento: www.storiapatriasavona.it/notizie/alessandria-scolpita-presenti-eccezionali-prestiti-artistici-savonesi-m-caldera-f-cervini-r-livraghi/

Le Associazioni A Campanassa e Assonautica chiudono il Carnevale di Savona con una grande festa. Domenica 10 Marzo 2019, infatti, è prevista la cerimonia di restituzione delle Chiavi della Città al sindaco in piazza del Brandale alle 16, che sarà preceduta da una grande pentolaccia per i bambini organizzata da Assonautica Savona dalle 15. Il Re Cicciolin, terminato il periodo del Carnevale, iniziato lo scorso 20 Gennaio, riconsegnerà le Chiavi al primo cittadino, Ilaria Caprioglio:

“Si va a chiudere il periodo del Carnevale che è stato ricco di entusiasmo grazie al Re Cicciolin e la Corte che hanno portato allegria e un sorriso in città, in particolare negli incontri con i bambini e gli anziani nelle case di cura - afferma Dante Mirenghi, presidente dell’Associazione A Campanassa - Al Gruppo del Carnevale un grande ringraziamento per l’impegno nell’animazione di tutte le iniziative promosse durante questo mese". Quest'anno, infatti, é stata riportata la Corte al completo e Re Cicciolin, interpretato per il settimo anno da Paolo Patorniti, in arte Nobel, é stato accompagnato da A Scignua, interpretata da Debora Geido, dal giullare Ivano Gatti, dal mazziere Pietro Farci, insieme ai figuranti (marinai e damigelle): Stella Di Mantua, Katia Cantori, Laura Lavagna, Anna Ciompi, Maria Baldizzone, Dalila Patorniti, Aurora Gavazza, Antonio Morgana, Aldo Francin, Vincenzo Cacciotti. Nel ricco programma di Re Cicciolin ricordiamo la visita al reparto Pediatria dell'Ospedale San Paolo di Savona, alle case di cura (RSA “Santuario”, “Casa dei Nonni” di Carcare, Villa Rossa, Residenza “Noceti” di Santuario, Residenza Protetta Bagnasco di Savona) e alle iniziative per i festeggiamenti del Carnevale con i commercianti, presso i Laboratori del Priamar “P.Articelle”, al Centro polifunzionale Le Officine di Savona, alla festa di Piazza del Popolo con il Comune di Savona, la partecipazione al Carnevale di Vado Ligure con Baciccia.

Prosegue Dante Mirenghi:"Domenica sarà una grande festa che faremo insieme all’Associazione Assonautica, che ringrazio, per la consolidata collaborazione e il grandissimo sostegno nell’organizzazione del Carnevale”. Infatti, Assonautica, lo scorso 20 Gennaio in occasione dell’apertura del Carnevale con l’arrivo di Re Cicciolin e della Corte dal mare, aveva messo a diposizione una flotta di 54 barche impegnando 120 soci dell’Associazione per dare la possibilità ai bambini mascherati di salire a bordo e di accompagnare la maschera savonese fino allo sbarco. Mentre per la chiusura, come ogni anno, allestirà una pentolaccia in piazza per i bambini.

“In questi anni la collaborazione con la Campanassa è stata un crescendo e insieme abbiamo visto aumentare l’interesse e la partecipazione della cittadinanza agli aventi promossi – afferma Luciano Lacirignola, presidente di Assonautica Savona – La nostra Associazione si impegna sempre nel promuovere iniziative per essere vicino alla città, ma anche per attirare e far scoprire ai bambini il mondo del mare. Domenica organizzeremo, proprio per loro, una grande pentolaccia e, in piazza del Brandale, saranno presenti anche gli stand di Assonautica con il Gruppo Arti Marinare”. Alla cerimonia di chiusura del Carnevale savonese parteciperà anche la maschera di Vado Ligure, “Baciccia” interpretato da Fulvio Bolla.

Albenga: Dopo la lezione tenuta sabato scorso dalla dott. Marta Conventi sulle novità emerse recentemente negli scavi nel Centa, in particolare per le terme di età imperiale e la chiesa di San Clemente, il ciclo di conferenze dedicato al fiume Centa e al suo territorio organizzato dall’Istituto di Studi Liguri in Palazzo Peloso Cepolla continua sabato 9 marzo, alle ore 16,30, con la lezione che terrà il prof. Primo Giovanni Embriaco dal titolo "Documentazione e politica: la Val Lerrone nel XII e XIII secolo". Si tratta ora del pieno medioevo, e di una delle quattro valli che concorrono a formare il bacino del Centa. Per i secoli dell’alto medioevo si deve infatti registrare, per questi territori dell’entroterra di Albenga, la quasi assoluta mancanza di testimonianze, sia archeologiche, sia artistiche sia soprattutto scritte.

E sarà solo nei secoli dopo il Mille che i documenti aiuteranno a delinearne la situazione storico giurisdizionale. Primo Giovanni Embriaco, che ha al suo attivo importanti studi sulla storia medievale della Riviera di Ponente, attraverso l’analisi di nuovi documenti scritti chiarirà l’evolversi dei domini signorili sulla Val Lerrone, che risulta la più vicina e la più legata alla città; da qui i tentativi del Comune di Albenga di allargarvi la sua influenza; sia appunto per la posizione geografica della valle, tra centri abitati e vie di traffico, sia per l’appartenenza alla vita cittadina delle famiglie signorili che la controllavano: come del resto provano i castelli ancor oggi abitati che ne segnano il verde paesaggio.

Albissola Marina: continuano gli eventi legati alla "Festa della Donna":Sabato 9 marzo, ore 17,30 Natural Woman Voci e volti di Donne Concerto di Eliana Zunino e Giangi Sainato Il concerto, realizzato dalla cantante Eliana Zunino e dal chitarrista Giangi Sainato, è un omaggio alle grandi autrici ed interpreti della musica, osservate dietro la “maschera di scena”: donne senza trucco né pose, legate tra loro dal fil-rouge del talento, inteso come dono profondamente unico ed originale, con cui ognuna di esse ha contribuito al patrimonio artistico comune. Durante il concerto verrà eseguito un ritratto, che prenderà forma su schermo, eseguito in diretta da Rosi Marsala. Portraits Ritratti al femminile di Rosi Marsala

Finale Ligure: Sabato 9 Marzo, presso la storica Libreria Cento Fiori di Finale Ligure, si terrà alle ore 17.30 un concerto di musica barocca interamente dedicato a Joan Sebastian Bach. Esecutori al flauto traversiere Mario Lacchini e al cembalo Elena Sancio. Il programma comprende due sonate - BWV 1030 in Si minore e BWV 1032 in La maggiore, destinate da J. S. Bach al flauto traversiere (flauto traverso in uso in epoca barocca, interamente costruito in legno pregiato) e al cembalo obbligato (per cembalo obbligato si intende una parte per cembalo scritta di pugno da Bach), introdotte, nella prima parte, da Sarabanda e Gigue in Sol BWV 1007per flauto solo e, nella seconda parte dal Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo BWV 992 in Si bemolle e da Allemanda dalla quinta Suite Francese in Sol BWV 816 per solo cembalo.

Il duo Lacchini-Sancio si costituì circa dodici anni fa e da allora ha sostenuto intensa attività concertistica. Mario Lacchini si è diplomato in flauto traverso al Conservatorio di Piacenza, in flauto dolce e traversiere al Conservatorio di Verona (M. Marcello Castellani) e in flauto barocco presso la Civica Scuola di musica di Milano. Ha seguito corsi in Italia e all'estero con con B. Kuijken, M.Hantai, F.Theuns, M.Zimmermann. Ha tenuto concerti nelle principali città italiane e all'estero, con complessi da camera e in orchestra, in importanti rassegne. Ha inciso per la casa discografica Stradivarius le sonate dell'opera IX di G.B.Cirri e sei quartetti (Hamburg, 1733) di G.Ph.Telemann , registrati con l'ensemble "Il Fuggilotio". Per la M.A.P. le sonate di G.G.Ferrari per flauto e fortepiano. Per la Concerto.musicmedia "Il quaderno dell'imperatrice" di Farinelli, e Arie profane di A.S. Fiorè con l'Ensemble Isabella Leonarda. Ha preso parte ai video "Un gioco ardito. Dodici variazioni tematiche su D. Scarlatti" e "Sul nome B.a.c.h. Contrappunti con L'Arte della Fuga" di F. Leprino. Elena Sancio, pianista e clavicembalista, ha studiato pianoforte sotto la guida di Mario Delli Ponti e clavicembalo con Fabio Bonizzoni presso l’Università della Svizzera italiana e in Italia con Barbara Petrucci. Lavora come docente di pianoforte presso la Scuola media ad Indirizzo Musicale “Manzino” di Savona. Parallelamente all’insegnamento svolge intensa attività concertistica come musicista barocca in svariate formazioni cameristiche. Lavora da un decennio in duo con il flautista Mario Lacchini.

Spotorno: È cominciato ieri, e terminerà domenica 10, il Festival del Vento di Spotorno, giunto quest'anno alla ventesima edizione. La manifestazione è stata presentata ieri mattina a Genova, nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria. Presenza di richiamo di questa edizione è una delegazione di quattro artisti aquilonisti indonesiani di Bali: Made Juniartha, Ketut Sudiana, Kadek Armika e Indra Kusuma.

"Siamo orgogliosi di avere artisti di questo livello per l'edizione del ventennale - spiega Giancarlo Gisotti, presidente dell'associazione dell’associazione 30KITE Club che organizza l'evento – a Bali la cultura aquilonistica è molto radicata. Ma anche gli anni scorsi abbiamo avuto ospiti da altri paesi orientali di grande tradizione aquilonistica, come il Giappone, la Cina e la Malesia". Il Festival è ormai uno degli eventi di richiamo per gli appassionati: in questi giorni arriveranno a Spotorno rappresentanti di oltre 50 club da 11 paesi europei. Il ventennale del Festival coincide quest'anno con il trentennale della dichiarazione dei diritti del bambino dell'Unicef, che per l'occasione ha organizzato laboratori di costruzione di aquiloni nelle scuole di Spotorno. Il Festival sostiene anche le attività di Emergency.

"Parteciperò quest'anno al festival, sperando che il vento dia il giusto favore a una festa che valorizza la bellezza di Spotorno e l'inizio della bella stagione - ha detto l'assessore al tempo libero Stefano Mai - Complimenti all'organizzazione, perché far crescere una manifestazione come questa per vent'anni di seguito non è semplice. È un'occasione unica di promozione per la nostra Riviera, con ospiti di molte nazioni diverse". Dopo l'inaugurazione di ieri, con il volo degli aquiloni dei bambini delle scuole di Spotorno, da domani comincia la vera manifestazione: dalle 10 si succederanno le esibizioni in programma sullo spazio di piazza della Vittoria. Nella casa del turismo e in altri spazi sono previste mostre, illustrazioni e altre iniziative collaterali.

Vado Ligure: Come ogni anno ritorna il Carnevale Vadese. L’appuntamento è sabato 9 marzo con il ritrovo dei gruppi mascherati in piazza del Comune alle ore 14,00. Il corteo partirà alle 0re 14,30 per sfilare nel centro fino al Circolo Nautico Vadese per accogliere Bacciccia, la maschera simbolo del carnevale Varese. Al termine grande pentolaccia a cura dei commercianti e premiazione dei gruppi mascherati. In caso di maltempo la manifestazione sarà recuperata il 16 marzo.