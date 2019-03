Nuove bollette dell'acqua, il sindaco di Villanova spiega cosa è cambiato

Di seguito le spiegazioni sulle novità in corso come indicato al fondo della seconda pagina di ciascuna bolletta:

Per i residenti è diminuita la quota fissa trimestrale ma sono stati un po’ penalizzati i nuclei famigliari di piccole dimensioni. L’Authority ha determinato in 18,5 mc pro capite il diritto alla tariffa agevolata all’anno, che la SCA aveva facoltà di aumentare fino a 30 mc annuali a testa. Una bella differenza con i 100 mc annuali per 1 – 2 persone ed i 140 annuali per 3 o 4 persone residenti o i 200 mc dalle 5 persone in poi, come è stato finora. Diciamo che una famiglia di 2 persone con 60 mc a tariffa agevolata all’anno, spenderà un po’ di più di prima…