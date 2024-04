Savona, in Darsena cambiano le fasce orarie di accesso per il carico scarico all'area pedonale

Cambiano gli orari dell'accesso all'area pedonale della Darsena per il carico scarico. La variazione è stata decisa dal Comune per garantire le esigenze connesse all'approvvigionamento merci per le attività di ristorazione e per l'assistenza ai natanti da parte delle ditte che operano nell'ambito della nautica.

Nelle vie della Vecchia Darsena Portuale incluse nel perimetro: Via Chiodo (quale limite esterno escluso), Calata Sbarbaro (da Piazza Rebagliati a Via Gramsci), Via Baglietto, Piazza Ammiraglio Enrico Roni, Via della Calata, Via Dei Maestri d'Ascia, Piazza delle Mancine e Via del Molo viene confermata l'area pedonale urbana secondo le fasce orarie dalle ore 11,00 alle ore 15,30 e dalle ore 17,30 alle ore 05,00 del giorno successivo, con divieto di circolazione e sosta veicolare ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia in servizio urgente di emergenza, ai velocipedi e dei veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, fatto salvo veicoli appositamente autorizzati.

Nella fascia oraria dalle ore 05,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 è consentita esclusivamente la circolazione e la sosta dei veicoli adibiti al carico e scarico merci ed ai veicoli autorizzati.

Confermata l'area pedonale urbana con transito consentito ai soli veicoli di soccorso, nella tratta di via Baglietto compresa fra Calata Sbarbaro e Vico del Molo. Le autorizzazioni all'accesso saranno rilasciate dall'Ufficio Traffico del Comando di polizia municipale, su assenso dell'Autorità Portuale e della Guardia Costiera.