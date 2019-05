Finale Ligure: via alla 24h del gioco

In occasione della Giornata Mondiale del Gioco, il “Centro per la cultura ludica 0-99 GIOCARE” di Finale Ligure lancia una grandiosa novità: la 24h del gioco con un programma ricco di attività interamente dedicate al gioco e destinate a tutte le fasce d’età; sì perché è proprio questo il principio su cui si basa il servizio che la Ludoteca si propone di offrire: l’incontro intergenerazionale attraverso il gioco e non solo.

Il programma prevede attività ludiche, laboratori e spettacoli che avranno luogo nelle principali Piazze di Finale Ligure, tra Sabato 18 e Domenica 19 maggio.

La manifestazione verrà inaugurata in Piazza Milano alle ore 19 con un AperiCena aperto a tutti e organizzato dall’Associazione “Noi per Voi”.

A seguire, Piazza Vittorio Emanuele ospiterà uno spettacolo di musica dal vivo a cura di HIKE Savona per giovani e adulti e ad esibirsi saranno i gruppi “Cantiere 164” e “Studio Nadar”;

ad accompagnare le note musicali dei due gruppi, ci saranno giochi da tavolo e calcetti per creare in piazza una grande Ludoteca sotto le stelle per over 15.

Ma i giochi non finiscono qui! Dopo il concerto si potrà continuare a giocare per tutta la notte in Piazza Milano presso il Centro pe la cultura ludica 0-99 GIOCARE, insieme al team di Educatori della Ludoteca, con circa 400 giochi da tavolo per tutti i gusti.

La giornata di Domenica 19 inizierà a partire dalle ore 8 deliziando il palato di tutti con una ricca colazione preparata dal Bar “Liquirizia” nel cortile della Ludoteca.

Dalle ore 10 alle ore 19 si potrà scegliere tra le seguenti attività ludiche:

Grandi giochi in legno del Ludobus GiocosaMente della Cooperativa Progetto Città di Savona, vi aspetteranno in Piazza Vittorio Emanuele, Via Garibaldi e Via Pertica.

Tavolieri da gioco per dama, scacchi, karrom, carte da gioco e calcetti in Piazza Donatori di Sangue.

Invece in Piazza San Giovanni verranno organizzati giochi, attività e laboratori per i più piccoli a cura del Nido Comunale “Cucciolo” di Gorra.

Alle ore 12 l’Associazione “Noi per Voi” metterà acqua in pentola proponendo svariati piatti da degustare all’aperto, per un pranzo alternativo, ludico e aperto a tutti.

Ma non finisce qui! Alle ore 15 si ritornerà a GIOCARE:

sul lungo mare, zona parco giochi, ci sarà Ivan Soddu della scuola di circo di Imperia, a proporre la “Slack line”, un fantastico gioco di equilibrio in aria, per chi volesse sfidare le leggi della fisica e sentirsi un’equilibrista.

Nel frattempo nel Piazzale Buraggi, “Afrò Music” per i più appassionati, per giocare a danzare con il maestro e coreografo del Burkina Faso, Ousmane Traoré.

Protagonisti indiscussi di questa grande manifestazione saranno i nonni della Ludoteca che con materiali di recupero e riciclo proporranno un laboratorio per tutte le età, in collaborazione con il Laboratorio Pupetti.

Dalle 15.30 in poi entrerà in scena il Circo con divertenti esibizioni a cura di “Fem Spettacoli” di Imperia che proporrà “Il Monocirco” con Squilibrio e “Fortunello e Marabella” in Piazza San Giovanni e in Piazza Vittorio Emanuele.

Uno straordinario finale circense chiuderà il sipario della manifestazione in Piazza Vittorio Emanuele alle ore 19.





Il gioco è il motore di questa manifestazione, il valore e il senso del servizio che il “Centro per la cultura ludica 0-99” con professionalità, impegno, passione e dedizione si propone di diffondere.

E’ importante che il gioco venga percepito quale strumento indispensabile nella formazione e nello sviluppo cognitivo-affettivo dell’individuo, un efficace collante relazionale e sociale, spesso sottovalutato dall’opinione comune.

Promuovendo la cultura del gioco e il diritto al gioco, la Ludoteca lavora ormai da anni sul territorio di Finale Ligure con un servizio gestito dal Consorzio Sociale “Il Sestante” e che da quest’anno si rivolge, non solo a bambini e adolescenti, ma anche agli anziani per un incontro intergenerazionale assolutamente innovativo; la mission della Ludoteca è di unire generazioni diverse e isolate attraverso il gioco e le attività laboratoriali in un luogo che sia di svago, socializzazione, integrazione ed educazione; uno spazio per dedicarsi liberamente ad attività ludiche e creative, per trovare compagni di gioco e avvalersi della competenza di personale specializzato.