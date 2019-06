Ambiente, 385mila euro per la bonifica dei siti inquinati: definiti i criteri per le domande

La Giunta regionale ha deliberato anche per il 2019, su proposta dell'assessore all'ambiente Giacomo Giampedrone, la definizione dei criteri per la richiesta di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati. Sono stati definiti i requisiti di ammissibilità, la tipologia di interventi, i criteri di priorità e le procedure per l'assegnazione dei contributi. Le risorse disponibili ammontano a 385.496,40 euro. Sono interventi ammissibili la redazione e realizzazione di piani di caratterizzazione (le indagini preliminari che devono essere svolte sui terreni e sulle acque, su segnalazione dei tecnici dei comuni, per stabilire se un sito è inquinato); la progettazione conseguente; la realizzazione di interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente. A parità di requisiti verrà data priorità alla presenza di cofinanziamenti da parte degli enti proponenti.