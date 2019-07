Autovelox sull'Aurelia Bis a Varazze: i dubbi dei cittadini

L'installazione di un autovelox in via Nocelli, l'Aurelia Bis di Varazze, potrebbe essere una realtà.

L'alta velocità e i tre attraversamenti pedonali presenti hanno portato alla probabile decisione di dare un limite agli automobilisti "spericolati" dopo che in zona erano stati installati alcuni semafori gialli lampeggianti.

La determina è stata firmata dal comandante della polizia locale Mauro Vercesi in accordo con l'amministrazione Bozzano e nelle prossime settimane si procederà con il noleggio del macchinario che verrà gestito direttamente dagli agenti.

Ma i dubbi dei cittadini sono molteplici e si dividono tra chi è soddisfatto per un'iniziativa che mette in sicurezza i pedoni e diminuisce il rischio degli incidenti, chi richiede in primis un'illuminazione della galleria, un'installazione nell'altro tratto pericoloso per l'alta velocità in via Piave e via Montegrappa e chi invece pensa sia solo utile per rimpinguare le casse comunali.