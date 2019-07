Il lunapark di Andora ospita per una giornata di inclusione la Sacra Famiglia, l'Anfass e il campo solare (FOTO e VIDEO)

Giornata di festa al luna park di Andora che questa mattina ha accolto gli ospiti della Sacra Famiglia di Andora, dell’Anffas di Imperia e i ragazzi del campo solare di Laigueglia ed Andora.

All’iniziativa ha partecipato anche il sindaco di Andora Mauro Demichelis, il vicesindaco Patrizia Lanfredi e l'Assessore Marco Giordano che sono saliti sui giochi del luna park insieme ai ragazzi con cui hanno condiviso una giornata di divertimento resa possibile grazie alla sensibilità dei giostrai e degli operatori delle strutture. La festa è stata completata dal buffet che ha visto protagonista la focaccia di Recco.

Spiega il sindaco Demichelis:"Si tratta di una iniziativa che intendiamo portare avanti anche in futuro e che è molto importante per questi ragazzi che vivono una giornata di inclusione e divertimento".

Albino Accame il direttore della Sacra Famiglia: "Questa attività rientra nel piano terapeutico di questi ragazzi e rappresenta, non solo un momento di crescita, ma anche di inclusione".

La vicesindaco si Andora sottolinea l'importanza del campo solare ad Andora:"La nostra è una realtà in crescita. Riteniamo sia importante offrire questo servizio alle famiglie con genitori che lavorano. Oggi è una giornata di divertimento per i nostri bambini, ma non è l'unica, infatti moltissime sono le attività che proponiamo nel campo solare".