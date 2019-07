Concerto di Alberto Luppi Musso in piazzetta Libeccio a Varigotti

Si intitola “Broadway Piano Solo” il nuovo spettacolo che il Maestro Alberto Luppi Musso, pianista e compositore genovese, presenterà in anteprima assoluta sabato 13 luglio, alle ore 21:15, nell’emozionante cornice della Piazzetta Libeccio di Varigotti. L’evento a ingresso libero è organizzato dall’associazione “Varigotti Insieme” con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Finale Ligure.

Una scaletta suggestiva e frizzante nella quale, da “Jesus Christ Superstar” al “Fantasma dell’Opera”, da “Mamma mia” a “Hair” il Maestro ripercorrerà le tappe salienti dei grandi classici che hanno fatto la storia del musical.

In realtà, però, lo show non sarà affidato al solo pianoforte: infatti il Maestro in un momento della serata sarà affiancato dalla splendida voce di Chiara Tilli, giovanissimo talento spotornese che, al di là della “verde” età, ha già grinta e talento da vendere.

E per restare in tema di musical, poiché il Maestro Alberto Luppi Musso non è soltanto esecutore, ma compositore, sta già egli stesso lavorando al suo secondo musical.

Infatti è ormai quasi in dirittura d’arrivo “Francesco”, opera dedicata al Santo Patrono d’Italia che può contare su ospiti di rilievo come Viviana Dragani (“Le Ragazze dello swing” su Raiuno) e Francesco Mastroianni (in tournée europea con il grande Ted Neeley in “Jesus Christ Superstar”), affiancati da musicisti di caratura internazionale.





E Alberto Luppi Musso sta già sviluppando il suo secondo musical: il “working title” (cioè il titolo provvisorio assegnato in fase di lavorazione) è “Erika”, in quanto i testi sono scritti dalla scrittrice di Finale Ligure Erika Scafuro, che racconta il suo cammino verso Santiago di Compostela.





Ci racconta proprio Erika Scafuro: “Non sei tu a scegliere di percorrere il Cammino di Santiago, è il Cammino stesso che in qualche modo ti chiama. Già nel 2015 avevo intrapreso un primo cammino da Pedrafita do Cebreiro a Santiago, ma sentivo che non mi bastava e avevo bisogno di ripetere questa esperienza. Così, tra marzo e aprile del 2018, sono partita da Pamplona e sono arrivata a León attraversando le principali regioni della Spagna e trovando ogni situazione climatica possibile, dalla pioggia alla neve, dal vento al caldo. Sono stati giorni bellissimi ed intensi, ma anche difficili a causa di un problema: 17 giorni di cammino, per la precisione, 410 km percorsi”.





La videointervista a Erika Scafuro:

Aggiunge Alberto Luppi Musso: “Anche in questo caso, come nel mio precedente lavoro dedicato a San Francesco, coinvolgerò alcuni tra i migliori strumentisti italiani, alcuni dei quali provenienti dall’orchestra della Rai. Sarà un musical emozionante ma allegro e vivace, che fonderà le atmosfere delle american ballads che tanto piacciono a Erika con la grinta degli Abba di Mamma mia, solo per offrire qualche coordinata di quelle che saranno le atmosfere dell’opera”.

La videointervista ad Alberto Luppi Musso:

Per voce della protagonista, che impersonerà Erika, le tracce vocali guida saranno registrate proprio da Chiara Tilli, la cantante che affiancherà Luppi Musso nella serata a Varigotti.





Chiara Tilli si racconta così: “Sono nata a Genova il 14 febbraio 2005. Canto e suono il piano. Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare una regina del pop, come Ariana Grande, ma studiando ho imparato ad apprezzare il buono in tutta la musica a 360°. Adoro lavorare con il Maestro Luppi Musso e in particolare il suo pregio più grande è il modo in cui sa sempre trovare le parole giuste per incoraggiarmi”.





Tutto, quindi, ritorna come in un cerchio, con al centro la Musica con la M maiuscola.