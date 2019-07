Luglio è il "mese della luna" con l'Associazione savonese Astrofili Orione

Il mese di luglio 2019 è sicuramente un mese da dedicare alla Luna: si ricorda infatti il cinquantesimo anniversario della missione Apollo 11 che portò il primo uomo sulla Luna nel luglio 1969; inoltre il 16 luglio la Luna ci regalerà una splendida eclissi parziale.

L’Associazione Astrofili Orione organizzerà una serie di osservazioni dedicate al nostro satellite a cominciare dalla sera di mercoledì 10 che dal piazzale Biagi presso il centro polifunzionale “Le officine”; dalle ore 21:30 sarà possibile osservare la Luna che mostra al meglio i suoi crateri, perché è passata da poco al primo quarto, ed inoltre saranno ben visibili anche i pianeti Giove e Saturno.

Poi il 15 luglio alle 21:30 una serata dedicata alla missione Apollo 11 di cui quest’anno abbiamo il 50esimo anniversario e quindi il 16 per ammirare l’eclissi di Luna chem sebbene sia parziale, mantiene un notevole fascino ed anzi permette di misurare la distanza e il diametro della Luna usando come metro l’ombra della Terra (come ha insegnato l’astronomo Aristarco più di 2300 anni fa).

Sabato 20 luglio l’osservazione del cielo stellato la organizzeremo nella splendida cornice che ci offre il rifugio di Pratorotondo sul monte Beigua e l’obiettivo principale della serata sarà il pianeta Saturno, domenica 21 la mattina alle 10 sempre presso il rifugio si svolgerà la conferenza “50 anni dallo sbarco sulla Luna” .

La sera di domenica 21 invece la serata osservativa sarà a Spotorno nell’ambito della manifestazione "Scienza fantastica" organizzata dal Comune.