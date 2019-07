Anas, programmata la manutenzione della galleria lungo la statale 1 dir/A a Vado Ligure

Anas ha programmato gli interventi di manutenzione all’interno delle gallerie lungo la strada statale 1 dir/A “di Vado Ligure”, in provincia di Savona.

Per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione locale, i lavori, che comportano la chiusura al transito della statale e dello svincolo di Viale Trieste, saranno effettuati nella sola fascia oraria notturna 22:00 – 6:00, da mercoledì 17 a mercoledì 24 luglio, esclusi i festivi e prefestivi

Durante la chiusura il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sulla viabilità comunale e sulla statale 1 “Via Aurelia”.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.