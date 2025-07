Savona, parcheggio di via Saredo: tornano gli abbonamenti mensili agevolati a 36 euro per i residenti

A partire da lunedì 21 luglio e fino al 30 settembre tornano gli abbonamenti agevolati per i residenti negli stalli disponibili del parcheggio di via Saredo.

L'abbonamento costerà 36 euro al mese (pari alla tariffa di piazza del Popolo) e sarà riservato a coloro che risiedono nella zona compresa tra il binario della ferrovia, corso Svizzera e via Cherubini.

Parametri e prezzi ricalcano dunque l'agevolazione che era già stata prevista negli scorsi anni e che era stata sospesa da Ata in relazione alla necessità di procedere con l'asta di vendita dei parcheggi prevista dal concordato.

Come negli anni scorsi, si tratta di una misura fortemente voluta dal Comune che riguarda il periodo estivo ed è pensata allo scopo di agevolare i residenti in un momento dell'anno che vede un particolare flusso di turisti che limita la disponibilità dei parcheggi in zona.

“Quest'anno partiamo soltanto a luglio – spiega l'assessore al Bilancio Silvio Auxilia - perché purtroppo la pubblicazione della nuova asta per la vendita dei posti auto già prevista per i primi di maggio è stata sospesa fino a qualche giorno fa per problematiche interne alla procedura del concordato. Come Amministrazione abbiamo fatto il possibile per contribuire allo sblocco della pratica, perché abbiamo contezza della situazione parcheggi in zona”.