Varazze, manutenzione straordinaria da 815mila euro per le zone costiere vicino alla Villa Araba

La giunta comunale di Varazze ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria delle aree litoranee circostanti la Villa Araba all’interno del Parco Costiero dei Piani d’Invrea”, un importante intervento di riqualificazione che interessa il primo tratto del Lungomare Europa, volto a migliorare l’accessibilità, la fruizione e la protezione dell’ambiente costiero.

Il progetto comprende tre interventi distinti, suddivisi tra opere a terra e opere a mare, per un importo complessivo di 815.000,00 euro, comprensivi di IVA, spese tecniche e somme a disposizione dell’Amministrazione.

Il piano prevede tre interventi principali, suddivisi tra opere a terra e opere a mare. Tra le opere a terra rientra la razionalizzazione degli accessi e dei servizi nella spiaggia libera a ponente della Villa Araba, dove verrà realizzata una rampa per persone con disabilità e un nuovo locale in muratura che ospiterà servizi igienici e docce, a servizio di tutti i bagnanti. A questo si aggiunge la ricostruzione della scala di accesso al mare presso la spiaggia del Palombaro, danneggiata e resa inagibile dalla mareggiata del 2018. Un intervento, questo, molto atteso dalla cittadinanza, che permetterà di restituire piena fruibilità e sicurezza a una delle spiagge più frequentate del litorale varazzino.

Per quanto riguarda le opere a mare, è previsto un intervento di manutenzione straordinaria sul pennello di Punta della Mola, con il recupero e riutilizzo dei massi dispersi, l’integrazione di nuovi massi di IV categoria e il successivo ripascimento della cella per contrastare il fenomeno dell’erosione costiera e garantire una maggiore protezione della linea di costa.

"Si tratta di interventi diversi tra loro ma tutti indispensabili – sottolinea il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici - La ricostruzione della scala del Palombaro è un intervento atteso da anni, fondamentale per restituire l’accesso a una delle spiagge più belle della passeggiata. Grande attenzione è stata posta anche all’accessibilità, in particolare per le persone con disabilità, ma più in generale alla piena fruizione della spiaggia libera a ponente della Villa Araba, da qui la scelta di realizzare una rampa di accesso per i disabili e locali dedicati a servizi igienici e docce così da dare il giusto decoro e servizio ai fruitori della spiaggia".

"Il mantenimento di Corso Europa è stato sempre una sfida per l’Amministrazione in tutti questi anni: sono stati, infatti, posti in essere importanti interventi di difesa del tracciato e del litorale, anche seguito di eventi calamitosi che hanno coinvolto il percorso. Si è sempre lavorato per riaprire nel più breve tempo possibile il percorso in caso di chiusura e spesso sono state drenate risorse destinate a interventi preventivi per opere di sistemazione “emergenziale”. Sappiamo che su questo tratto di costa bisogna lavorare costantemente per porre in essere opere di protezione e su questo stiamo lavorando come dimostrano i progetti approvati", termina il primo cittadino.

"Con questo progetto interveniamo in modo concreto su uno dei tratti più delicati e frequentati del nostro litorale – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Piacentini –. Le opere programmate vanno nella direzione della sicurezza, della sostenibilità e dell’accessibilità, nel pieno rispetto del paesaggio e dell’identità ambientale del Parco Costiero dei Piani d’Invrea. Negli ultimi anni sono state molte le risorse investite per opere infrastrutturali lungo il tracciato, tra interventi di ripristino in seguito a mareggiate o eventi alluvionali e opere di miglioramento strutturale e paesaggistico".

"Anche nel breve sono già in programma interventi molto attesi, anche per la prosecuzione del periodo estivo. Prenderà il via, infatti, un ripascimento straordinario nella Baia del Corvo, molto atteso dai fruitori e calendarizzato da tempo a cui seguirà un intervento di ripiantumazione dell’area parcheggio, duramente colpita dalpunteruolo rosso, nonostante i trattamenti effettuati negli anni scorsi. Inoltre, a breve partiranno anche i lavori di consolidamento strutturale dei “Tre Pontini”, con a seguire la realizzazione di nuove opere di protezione a mare della struttura".

"Infine, anche il tema dell’illuminazione è stato oggetto di attenzione: il tracciato del Lungomare Europa sarà interessato da una completa revisione dell’impianto, inclusa nel più ampio project financing di efficientamento dell’illuminazione pubblica in corso di approvazione per tutto il territorio comunale", termina Piacentini.

L’approvazione del PFTE consente ora all’Amministrazione di procedere con la conferenza dei servizi per ottenere le autorizzazioni necessarie a cui seguirà la progettazione esecutiva, propedeutica all’avvio delle procedure per il reperimento dei finanziamenti e la realizzazione delle opere.