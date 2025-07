Vado, 100 anni e non sentirli: entra nel club dei centenari Giuseppina Delfino

100 anni e non sentirli. Ieri pomeriggio il Sindaco Fabio Gilardi e il Vicesindaco Mirella Oliveri hanno preso parte con gioia ai festeggiamenti per l'ingresso di Giuseppina Delfino nel club dei centenari.

L’amministrazione comunale si unisce agli affettuosi auguri della famiglia: “Cara zia, oggi celebriamo un traguardo incredibile: 100 anni di vita! Il tuo amore per tuo figlio e le tue sorelle è stato costante nella tua vita e il loro ricordo rimane sempre nel tuo cuore. La tua forza e la tua resilienza sono state una fonte di ispirazione per tutti noi. Siamo orgogliosi di te e ti ringraziamo per averci mostrato cosa significa vivere con coraggio e tanto amore. Auguri di buon compleanno e tanti auguri per il futuro. Con affetto, i tuoi nipoti".