Borgio Verezzi, concerto della giovanissima Virginia Dalla Torre

Secondo appuntamento della Rassegna “I Venerdì musicali di Piazza Marconi” Venerdì 19 luglio ore 21,30, nella nuova Piazza Marconi recentemente realizzata dall’amministrazione comunale di Borgio Verezzi.

Dopo la serata con Luciano Pesce, che ha inaugurato lo scorso 5 luglio la rassegna, venerdì sarà la volta della giovanissima e talentuosa Virginia Dalla Torre, 15 anni, borgese, che canterà accompagnandosi al pianoforte.

Virginia Dalla Torre è giovane ma ha già alle spalle tante esperienze importanti: a 7 anni inizia a frequentare la scuola di canto del maestro Mattia Inverni (celebre Gringoire nel Notre Dame di Paris con Cocciante) e a studiare pianoforte classico. Vince una borsa di studio in canto moderno e nel 2012, dopo aver partecipato alle selezioni nazionali, viene scelta per partecipare alla trasmissione televisiva Ti lascio una canzone (RAI 1), incidendo anche un disco del programma. Partecipa alla finale di Castrocaro con un brano lirico per la sigla.

Nel 2012 riceve il premio come migliore Junior alla Lanterna d’oro (Genova). Nel 2013 vince in categoria “Junior” il programma televisivo Liguria Selection. Nel 2014 vince il concorso internazionale di Moncalvo in canto. Nel 2016 vince il concorso canoro Turista Protagonista.

Nel 2016 e 2017 viene invitata a cantare sul red carpet del teatro Ariston di Sanremo durante i giorni del Festival.

Nel 2017 partecipa alla finale del Tour Music Fest presso il Cet presieduto dal maestro Mogol.

Partecipa a diversi spettacoli teatrali organizzati dalla Compagnia del Barone Rampante (tra cui Pene d’amor Perdute, e Romeo e Giulietta, presentato in prima nazionale al Festival Teatrale di Verezzi nel 2016).

Attualmente studia canto con la Vocal Coach Danila Satragno (che collabora con Jovanotti, Arisa, Sangiorgi, Annalisa, Antonacci) e continua lo studio del pianoforte con il maestro Collina.

Negli ultimi tempi sta lavorando all’uscita del primo brano inedito, scritto e musicato interamente da lei.

L’Amministrazione Comunale ha voluto scegliere per questa rassegna in piazza alcuni artisti del territorio, per valorizzare le eccellenze locali e allo stesso tempo presentare il nuovo spazio pubblico di Piazza Marconi.

Andrea Costa, consigliere al turismo: “La serata con la bravissima Virginia Dalla Torre rappresenta al meglio l’abbinamento fra la qualità artistica e l’esigenza di dare spazio ai giovani talenti: siamo certi che la carriera di Virginia sarà lunga e piena di successi, e siamo orgogliosi di poterla presentare, ospitare e ascoltare “in casa”, nella sua e nostra Borgio Verezzi”.

Il concerto è realizzato dal Comune in collaborazione con Arcadia Soc. Coop. Ingresso libero.