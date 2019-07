Trucchi in cucina per stare in forma senza seguire una dieta particolare

Non è detto che dobbiate seguire una dieta per stare in forma, ma basta fare attenzione in cucina e seguire alcun semplici trucchi. È infatti facile essere in forma con i consigli di mantenersinforma.it .

Usare le spezie

Se le ricette dietetiche e gli ingredienti cotti con metodi semplici non vi soddisfano, provate ad aggiungere le spezie.

Peperoncino, pepe, cumino, paprika, curry, coriandolo, etc. sono uno dei segreti per rendere gustoso anche un semplicissimo piatto di ceci bolliti. Inoltre, usare le spezie aiuta a ridurre il sale, ottimo trucco se soffrite di ipertensione.

Gratinare con pan grattato

I cibi al forno con una bella crosticina sopra sono davvero deliziosi, ma spesso sono una bomba per l’organismo. Un trucchetto per creare una bella crosticina quando cuocete al forno è utilizzare il pan grattato al posto di besciamella e formaggio grattugiato.

Aggiungete al pan grattato un po’ di erbe, fresche o anche secche, per migliorare ancora di più il gusto: timo, menta, basilico, prezzemolo, origano e tutto quello che vi piace.

Condire con un filo d’olio evo solo alla fine

Cucinate con poco olio e aggiungete solo alla fine un filo d’olio extra vergine di oliva, basta che sia di alta qualità.

È un ingrediente grasso, ma un grasso che fa bene all’organismo grazie all’acido oleico, indicato dai ricercatori come un vero toccasana per l’organismo. Il motivo per cui la dieta mediterranea è stata indicata come la migliore al mondo è proprio per la presenza dell’olio extra vergine di oliva.

Usare lo yogurt come salsa

Maionese, ketchup e simili non sono amici della dieta, anzi. Spesso si tratta di prodotti confezionanti ricchi di zucchero e altri ingredienti che aggiungono calorie. Vi stupirebbe sapere quante calorie ha un semplice cucchiaino di salsa pronta!

Se volete una salsa, per esempio per accompagnare il pesce fatto al vapore, preferite dello yogurt magro. Vi basta aggiungere le solite spezie ed erbe per creare una salsa allo yogurt deliziosa e soprattutto leggera e ottima per la linea.