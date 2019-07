La storia di Savona raccontata con i cartoni animati, una nuova idea firmata da Claudio Arena

Una serie di cartoni animati che raccontano la storia di Savona, una nuova idea firmata da Claudio Arena. Forse non tutti lo sanno ma il noto ricercatore savonese, oltre a effettuare ricerche storiche e a esplorare i sotterranei, si è distinto anche in fotografia, quadri e ora si sta cimentando con le sculture.

"Per me il passo è sempre molto semplice, sono un creativo. Mi piace inventare, scoprire e sperimentare - ha spiegato il diretto interessato - l'idea di fare dei cartoni animati sulla storia di Savona è proprio una di queste ragioni. Vedo con piacere che il breve video che ho messo sulla mia pagina Facebook 'Savona Sotterranea Segreta' sta avendo molte condivisioni e visualizzazioni, soprattutto molti ringraziamenti, il che fa capire che sono sulla buona strada per proseguire con questa iniziativa".