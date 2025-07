Promozioni e apprezzamento per i maturandi della "Redemptoris Mater": in quattro raggiungono il 100

Dopo le fatiche di un anno scolastico e l’impegno profuso per l’esame di stato, c’è aria di festa e di meritato riposo per gli studenti del Liceo delle Scienze Umane del Centro Scolastico Diocesano di Albenga Redemptoris Mater.

Tutti hanno superato l’esame, riscuotendo apprezzamento, per le competenze e abilità dimostrate, da parte della commissione esaminatrice, composta da sei membri, tre interni all’Istituto e tre esterni, diretti da un presidente esterno.

In particolare, su 18 alunni ben quattro hanno conseguito la votazione massima: Selene Eufrasio (100/100), Sara Mozzone (100/100), Eugenia Quarone (100/100 e lode) e Barbara Vallarino (100/100).

«A tutti loro - dice don Enrico Gatti delegato episcopale per il centro scolastico diocesano - va il plauso per i risultati conseguiti insieme ai migliori auguri per un roseo prossimo futuro accademico o professionale e una vita autenticamente umana e cristiana».