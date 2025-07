Valdinferno, il grande ritorno: i ragazzi della colonia estiva di Leca d’Albenga si ritrovano 50 anni dopo

Dopo cinquant’anni si sono ritrovati in quei di Valdinferno, bellissima valle a pochi chilometri da Garessio, i “bambini” che frequentavano la colonia estiva organizzata dalla Parrocchia N.S. Assunta di Leca d’Albenga e dal suo mitico Don Luciano coadiuvato da Suor Assunta e Suor Flavia.

Un’emozione incredibile su un’idea di Rossana Salvatico che ha capitanato il gruppo tramite una chat ed è riuscita a radunare una ventina di quei bimbetti che all’epoca, tra gli anni ‘68 e ‘85 circa, venivano portati dai genitori per un mese “a cambiar aria” come si diceva in allora, muniti di Superga, KWay e manite, ricordi spensierati dove anche la malinconia che la sera li assaliva ora è ricordata con un sorriso, il temporale e la grandinata che li sorprese ai pratoni come un banale contrattempo e i tanto odiati panini con la Simmental un motivo di risate.

Una giornata partita con una passeggiata tutti insieme per ritrovarsi, dove lo spirito solidaristico della montagna si è subito ricreato tra nebbiolina e sprazzi di sole; anche un’abitante di una malga - la signora Anna - ne è stata coinvolta tant'è che ha preparato il caffè per tutti; tornati indietro tutti insieme a mangiare sulla scalinata a fianco al refettorio. I ricordi di un mondo che non esiste più dove i bambini imparavano a crescere indipendenti, dove si sopravviveva senza l’acqua calda, il bagno in camera, la TV e il telefonino in mano, dove a scandire la giornata erano l’alza bandiera e l’ammaina bandiera durante i quali struggenti canti facevano commuovere anche i più “grandi”, il falò, la sveglia alle 4.30 per andare all’Antoroto, il lavare i propri panni e la propria persona alla fontana gelida, fare amicizia in modo naturale, chiacchierando, giocando insieme, dormendo nella stessa camerata (rigorosamente divisi maschi da femmine), aiutandosi nelle difficoltà.

A ricordo dell’evento l’artista Marilena Milani ha fatto firmare a tutti i presenti una targa in terra rossa che verrà cotta e appesa nel muro sotto la chiesa a ricordo della giornata. E per finire il caro don Paolo Pozzoli, anche lui, per anni, ospite della colonia, ha officiato la Messa.