Adotta una sedia in sala, portane a casa una vecchia o restaurala: l'iniziativa del cinema-teatro Leone di Albisola per sostenersi

Una sedia da adottare per sostenere il cinema-teatro. Questa l'iniziativa dello storico Don Natale Leone di Albisola Superiore di via Colombo.

"Adotta una Sedia, Sostieni il Cinema. Il nostro cinema ha una lunga storia e anche le sue sedie. Ora puoi farne parte anche tu: Adotta una sedia in sala. Con un piccolo contributo, puoi 'adottare' una nuova sedia del cinema: il tuo nome sara inciso su una targhetta come simbolo del tuo sostegno" dicono dal cinema-teatro.

Ma non solo: si potrà portare a casa una vecchia sedia.

"Le nostre storiche sedie vanno in pensione. Con una donazione simbolica, puoi prenderne una e darle nuova vita a casa tua" continuano dal Don Natale Leone.

Spazio anche alla sostenibilità e al recupero.

"Recuperare, restaurare, ricordare: ogni sedia porta con se storie e visioni. Regalale una nuova chance e aiutaci a rinnovare la sala".

Si potrà partecipare presentandosi in biglietteria o scrivendo al cinema teatro per scoprire come adottare la sedia o prenotarne una da portare via.

"Sostieni il cinema. Adotta una storia. Porta a casa un pezzo di magia" concludono.

"Le nuove poltrone le abbiamo prese in un cinema ad Alba che le dismetteva, le abbiamo smontate e trasportate giù con fatica e accatastate in fondo al cinema. Siamo a chiedervi un aiuto e proponiamo 'Adotta una sedia': si può adottarla mettendo il vostro nome con un piccolo contributo e rimarrà per sempre donata da parte vostra al cinema Leone - viene spiegato - Allo stesso tempo visto che le poltrone vecchie le dovremo in qualche modo smaltire vi chiediamo se qualcuno è interessato a portarle a casa in modo da aggiungerle nel vostro arredo casalingo permettendo una seconda vita a queste poltrone che per tanti anni hanno servito il cinema Leone".

Il cinema aveva riaperto lo scorso dicembre dopo 9 mesi di chiusura.