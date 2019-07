Alassio, in piazza della Libertà la commedia "Stasera si cena a letto"

"Stasera si cena a letto", in tournée in tutta Italia, non poteva non fare tappa anche ad Alassio visto che adattamento e regia sono di Giorgio Caprile, il direttore artistico della stagione teatrale alassina: un adattamento su un'esilarante commedia sui rapporti di coppia scritta nel 1980 da Marc Camoletti.

Caprile, che nella commedia è anche protagonista insieme a Miriam Mesturino, Alessandro Marrapodi e alla straordinaria Margherita Fumero, sarà in Piazza della Libertà mercoledì 24 luglio alle 21,15 con ingresso libero.



Leggendo un messaggio sul cellulare del marito, una donna si convince di essere stata tradita. Come fare per vendicarsi? Il consiglio, decisamente piccante, lo fornisce una rivista femminile, con esilaranti esiti.



“La commedia ha raggiunto le 1700 repliche – spiega Carprile – e io ho ritenuto di farne un adattamento moderno introducendo situazioni attuali e tecnologia. Ho mantenuto tuttavia il ritmo e la vivacità delle commedie del vaudeville francese, il cui unico scopo è quello di far ridere”.