Albenga, la “Cena in Bianco per la Bianca” incanta piazza Petrarca

Partecipatissima e suggestiva: così si è presentata piazza Petrarca ieri sera ad Albenga, sotto uno splendido cielo stellato, completamente vestita di bianco per l’edizione annuale della “Cena in Bianco per la Bianca”.

Un colpo d’occhio emozionante, che ha visto una moltitudine di albenganesi riunirsi davanti alla sede della Croce Bianca per rendere omaggio al lavoro quotidiano di volontari e dipendenti dell’associazione.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Vecchia Albenga, è diventata un appuntamento simbolico annuale che unisce solidarietà e spirito di appartenenza.

A servire ai tavoli, sindaco, assessori e consiglieri comunali, camerieri d’eccezione per una buona causa.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Croce Bianca.