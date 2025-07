Sax & Ruchè: una serata tra vino, musica e sapori nel cuore del Monferrato

"Sax and Ruchè" una serata che unirà musica dal vivo, street food gourmet e l’eleganza di uno dei vini simbolo del Monferrato.

Immerso tra le colline patrimonio UNESCO, il museo accoglierà i visitatori con visite libere alle sue sale, per scoprire la storia e l’identità del Ruchè, vitigno autoctono che ha conquistato un posto d’onore tra i grandi rossi piemontesi.

L’atmosfera sarà resa ancora più speciale da un live set di sax accompagnato da DJ set, per un mix perfetto tra jazz, chill out e vibrazioni estive. A deliziare il palato ci penserà l'Arcano di Nizza Monferrato, con un’offerta di street food ricercato ma informale: Cuoppo di pesce croccante, Pizza con impasto al Ruchè, Ravioli gourmet e Semifreddo artigianale.

Il tutto accompagnato, naturalmente, dai vini del Museo, perfetti per esaltare ogni piatto e brindare sotto le stelle.

Un'occasione perfetta per vivere il Monferrato in una veste diversa: tra cultura, gusto e buona musica, immersi in una cornice unica. L'ingresso è libero.