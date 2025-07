"Parole ubikate in mare", il 13 luglio a Savona Stefano Bartezzaghi e Pier Mauro Tamburini

Domenica 13 luglio, alle ore 21.15 in piazza Sisto IV a Savona, l'incontro con Stefano Bartezzaghi e Pier Mauro Tamburini: per l'occasione sarà presentato il libro "Bozze non corrette" (Mondadori). Ingresso gratuito.

Appuntamento nell'ambito della rassegna "Parole ubikate in mare", a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di BPER Banca. In caso di pioggia l'incontro si svolgerà al coperto nell'Atrio del Comune adiacente alla piazza.

“Questo libro è pieno di errori, mille per la precisione: refusi (ma non di punteggiatura o sintassi, non sono così cattivo), errori lessicali e grammaticali, vocaboli sbagliati, errori fattuali, omissioni. E non è colpa del povero correttore di bozze che ci ha lavorato. Gli errori li ho messi io, per giocare con voi come Niccolò Errante faceva con me. Errante era un grande scrittore misterioso, enigmatico, che non amava apparire: nessuno sa esattamente neanche quando o dove è nato. Avevo il privilegio di essere il correttore di bozze dei suoi romanzi e posso dire di essere stato anche un suo amico. E a un certo punto io e Niccolò abbiamo iniziato a fare un gioco. Mi inviava brevi racconti pieni di errori da scovare, e quegli errori componevano un messaggio segreto. Ci abbiamo giocato fino alla sua morte o, per meglio dire, fino al suo suicidio: il 3 giugno 2025, dopo una riunione con la casa editrice, il mio scrittore preferito e mio amico, infatti, completamente ubriaco si è buttato dal balcone di casa sua. Però io so che Errante non si è suicidato e ho nascosto la verità nei mille errori disseminati in questo libro. E solo i più scaltri tra voi che riusciranno a trovarli potranno ricomporre un messaggio segreto e risolvere il giallo della sua morte. Quanti di voi accetteranno la sfida?"

Stefano Bartezzaghi, enigmista, giornalista e semiologo, dal 1987 cura una rubrica settimanale di giochi linguistici e ogni giorno pubblica un cruciverba su “Repubblica”. Insegna Semiotica della creatività all’università IULM di Milano. Tra i suoi lavori: Mettere al mondo il mondo, Chi vince non sa cosa si perde, Le parole fanno il solletico (con Daniel Pennac), L'Orizzonte verticale, Non ne ho la più squallida idea, Lezioni di enigmistica.

Pier Mauro Tamburini è sceneggiatore, regista e scrittore. È uno dei massimi esperti di libri-gioco in Italia e, con lo pseudonimo Leonardo Lupo, ha co-creato la celebre serie Escape Book (Piemme). Nel 2010 ha co-fondato La Buoncostume, un collettivo autoriale con cui ha scritto diversi programmi e serie tv. Ha pubblicato i romanzi Millennials. Il mondo nuovo e Furioso. L’ultimo canto (Mondadori) e i libri-gioco Casi irrisolti e L’isola dei misteri (DeAgostini).

