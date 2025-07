A Garlenda lo spettacolo teatrale "Operativi" degli Eccentrici Dadarò: torna Terreni Creativi Nuove Generazioni

Nuovo appuntamento con Terreni Creativi Nuove Generazioni, la rassegna di teatro ragazzi firmata Kronoteatro e Terreni Creativi Aps, che domenica 13 luglio porta a Garlenda lo spettacolo Operativi degli Eccentrici Dadarò. Alle ore 21, nella suggestiva piazza del Municipio di Borgata Ponte, andrà in scena una pièce travolgente, adatta a tutte le età, capace di far ridere, pensare e commuovere.

I protagonisti sono tre clown-soldati, sopravvissuti a tutte le guerre della storia, che arrivano a bordo di una jeep per innalzare un monumento ai caduti. Con gag esilaranti e una comicità che non rinuncia alla riflessione, Operativi smonta la retorica bellica e denuncia l’assurdità della guerra, mostrando come anche chi la condanna può cadere nel paradosso di ripeterne i gesti.

Uno spettacolo acclamato in tutta Europa – vincitore del Concorso Nazionale Cantieri di Strada 2014 e del Babel Fest 2019 in Romania – firmato dalla regia di Mario Gumina, con Andrea Ruberti, Dadde Visconti e Umberto Banti in scena.

La rassegna, diretta artisticamente dall’attrice e autrice genovese Simona Gambaro, è sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito delle Linee guida Cultura Contemporanea 2024, insieme a Mic, Regione Liguria, Fondazione De Mari, Coop Liguria e diversi Comuni del comprensorio albenganese.

Terreni Creativi Nuove Generazioni prosegue con la sua missione: portare il teatro nei piccoli centri, promuovendo cultura accessibile, partecipata e di qualità. E con un biglietto simbolico di 1 euro.